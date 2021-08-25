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Выплаты, индексация и никакой "принудиловки". Что Путин пообещал россиянам после выборов?

, ИА "Амител"
Президент выступил перед "Единой Россией" с предложениями, как сделать жизнь в России лучше
Владимир Путин / Фото: ТАСС

Владимир Путин / Фото: ТАСС

Образом будущего России должна стать крепкая и благополучная семья, в которой растут два, три, а то и четыре ребёнка, уверен Владимир Путин. Об этом президент страны рассказал на съезде "Единой России", где принимали программу партии накануне выборов. Глава государства выступил перед партийцами со своими предложениями, как улучшить благосостояние россиян, чтобы семьи в стране создавали охотнее.

Путин анонсировал выплаты для пенсионеров и военных, а также заявил, что пенсии и довольствия следует индексировать по-новому. Кроме того, больше 40 млрд рублей потратят на программу расселения аварийного жилья. Высказался президент и о "принудительной" вакцинации, на которую жалуются в регионах. Подробнее о главных объявленных Путиным "подарках", которые ждут россиян после выборов, – в материале amic.ru.

1
Выплаты пенсионерам

Причём выборов ждать не придётся. Это распоряжение Путин подписал сам. Документ уже опубликован на сайте Кремля.

Всем российским пенсионерам в сентябре выплатят по 10 тысяч рублей. По словам Путина, ежегодной надбавки в тысячу рублей в этот раз может оказаться недостаточно. Из-за последствий пандемии инфляция в стране растёт быстрее, чем ожидалось. Чтобы её компенсировать, президент предложил произвести пенсионерам единоразовую выплату.

Деньги получат все, включая работающих и военных пенсионеров. Ожидается, что 10 тысяч рублей придут вместе с сентябрьской пенсией.

2
Выплаты военным

Ждут выплаты и военных. Им Путин предложил дополнительно перечислить по 15 тысяч рублей по итогам года. Причём звание, выслуга лет и другие факторы на размер выплаты не влияют: все получат одинаково.

"Уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организация – это вроде как семья. Недаром мы сохранили в армии обращение "товарищ". Пусть выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звёзд на погонах. Все равны должны быть в данном случае, как в бане", – заявил президент.

Причём выплаты получат не только военные. Путин предложил распространить меру поддержки на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.

Но они, в отличие от пенсионеров, получат деньги уже после выборов. Над законопроектом о выплатах будет работать новая фракция "Единой России" в Госдуме.

3
Индексация пенсий и довольствий

Чтобы проблем с инфляцией не возникало в будущем, президент пообещал в 2022 году увеличить индексацию пенсий. Так, чтобы к экстренным мерам подобно единоразовым выплатам прибегать не пришлось.

"На будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции – именно так, как мы и делаем ежегодно, как договорились уже несколько лет назад", – заявил Путин.

То же самое касается и военных. Довольствия, по словам президента, в 2022-2023 годах будут индексировать выше уровня инфляции.

4
Неприкосновенность пособий

Президента возмутило, что пособия на подготовку детей к школе, которые по его указу выплатили в августе, приставы списывают за долги.

Такую ситуацию он назвал недопустимой. Путин призвал будущий состав Госдумы принять необходимые документы, чтобы защитить социальные пособия от взысканий. А те деньги, которые уже списали, банки должны будут вернуть.

"Это их (россиян, – прим. ред.) законные деньги. С учётом чистой прибыли банков они сделают это легко", – подчеркнул Путин.

Кроме того, он распорядился, чтобы новый состав парламента насовсем защитил все социальные выплаты и пособия от посягательств приставов. Меры поддержки, которые россияне получают от государства, по мнению президента, должны оставаться неприкосновенными.

5
Расселение аварийного жилья

Поддержки регионов, которые активно занимаются расселением аварийного жилья, по мнению Путина, недостаточно. Региональные программы сейчас осуществляются с большим трудом из-за растущих цен на стройматериалы. Древесина и металл подорожали более чем на 30%, что привело к росту стоимости жилья на первичном и вторичном рынке.

Президент предложил запустить новую программу и финансировать её из федерального бюджета.

"Нам нужно не только поддержать те субъекты РФ, которые активно переселяют из аварийных домов, но и запустить новую программу, по которой будет расселено жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года. По всей стране это более 11 млн кв. м", – обратился Путин к лидерам "Единой России".

На первом этапе, по словам главы государства, на новую программу будет выделено 45 млрд рублей.

6
Программа занятости для инвалидов

По мнению Путина, трудоустройству людей с ограниченными способностями нужно уделить особое внимание. Президент отметил, что безработица в России находится на уровне 5% и продолжает снижаться. Но инвалидам от этого не легче.

"Для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, детей, все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения. Ему от этого ни жарко, ни холодно, всё равно, чего мы там рассуждаем на эту тему. Поэтому важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться", – сказал Путин.

Поэтому глава государства предложил разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями. По его словам, нужно учесть все нюансы: не только создание рабочих мест, но также обучение и повышение квалификации.

"Надо создать условия, чтобы они могли трудиться, получать постоянный доход", – подытожил президент.

7
Миллиарды на леса и самолёты

Владимир Путин также предложил провести масштабное обновление российского авиапарка. Особое внимание, по словам Путина, нужно уделить воздушным судам медицинских служб. Для них, подчеркнул президент, закупят новые отечественные самолёты и вертолёты.

"Завершено формирование программы, которая как раз и предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации, за счёт наших отечественных самолётов и вертолётов. В общей сложности на финансирование этой программы будет направлено 340 млрд рублей", – заявил Путин.

Часть денег, по его словам, возьмут из фонда национального благосостояния. Решение о финансировании, по словам Путина, могло бы принять и правительство. Но чтобы задействовать средства федерального бюджета, потребуется решение парламента. Поэтому глава государства и обратился к "Единой России" накануне выборов.

Кроме того, в России создадут специальную авиагруппировку для тушения лесных пожаров. На мероприятия по охране лесов в регионы дополнительно направят 24 млрд рублей из федерального центра.

"Это будет означать 100-процентное выполнение обязательств, кстати говоря, Федерации по выплате субвенций регионам. Но на практике это будет означать фактически двукратное увеличение финансирования на эти цели", – отметил Путин.

Он напомнил, что этим летом с лесными пожарами столкнулись многие российские регионы. Президент поблагодарил спасателей и всех, кто сражался со стихией. В дальнейшем, по его мнению, нужно тщательнее отработать механизмы взаимодействия МЧС, властей и жителей при возникновении ЧС.

8
Поддержка малого бизнеса

Плановых проверок предприятий малого бизнеса в России не будет и в 2022 году, заявил президент. Напомним, мораторий ввели во время пандемии, чтобы поддержать предпринимателей в непростое время. Оно ещё не закончилось, отметил Путин. А потому меру поддержки продлят на год. По словам главы государства, это коснётся абсолютно всех отечественных предпринимателей.

Поддержка бизнеса, по словам президента, должна стать важным шагом к качественной и устойчивой экономике всей страны.

9
Вакцинация от коронавируса

Не обошлось и без обсуждения вакцинации от коронавируса. Прививочная кампания в России идёт полным ходом. Во многих регионах (в том числе и в Алтайском крае) ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. По словам президента, не обходится без перегибов на местах. Людям угрожают увольнением с работы, если они не привьются. Такие ситуации недопустимы, подчеркнул Путин.

"Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, от которого люди могут потерять работу", – сказал он.

Тем не менее Путин напомнил, что вакцинация сейчас – главное оружие в борьбе с пандемией. И победить мы сможем только все вместе. Поэтому убеждать россиян сделать прививку всё же нужно. Только делать это следует, по мнению Путина, "настойчиво и уважительно к людям".

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

25.08.2021 11:37
Fkt

Как за власть цепляется! Если ЕР проиграет ведь работать ему придётся, а не авантюрами заниматься и за вранье его спросят.

25.08.2021 11:49
Я не робот

А он случайно не обещал не повышать пенсионный возраст? Ведь мы же знаем его обещаниям можно верить))))

25.08.2021 11:50
ГОСТЬ +

ВСЁ КОНЕЧНО ХОРОШО НА СЛОВАХ...НО В ЖИЗНИ ПО ДРУГОМУ.

К ПРИВКАМ ЖЁСТКО ПРИНУЖДАЮТ ЛЮДЕЙ, ПОД УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ...ВОТ ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!

25.08.2021 11:57
- гость -

Персонажу который за свои слова не несёт ответственности нет веры

25.08.2021 12:05
- гость -

А я верю. Вот не могу с собой ничо поделать, верю и всё!

25.08.2021 12:18
- гость -

Это всё меры какие-то разово-недлявсех-оторваноотжизни-малопримало. А анонсируеться как подвиг. Как с гранатой под танк

25.08.2021 12:47
- гость -

30 лет и три года обнуленный сидел на печи, но вот сейчас он точно прозрел и сделает все для людей. Только проголосуй.

25.08.2021 12:52
гость

как они все активизируются к выборам, а потом снова на 5 лет тишина

25.08.2021 12:55
средний ЧЭК

Образом будущего России должна стать крепкая и благополучная семья, в которой растут два, три, а то и четыре ребёнка, уверен Владимир Путин. а что не 10 детей

25.08.2021 12:59
- гость -

25.08.2021 12:47
- гость -
30 лет и три года обнуленный сидел на печи,

да он то работал, а вот писуныписальщики местные походу на печи сидят, орут орут чтоб их печь на реку отвезла, а все зазря.

25.08.2021 12:59
- гость -

президент пообещал в 2022 году увеличить индексацию пенсий

Что про работающих пенсионеров обещает? в очередной раз разобраться?

25.08.2021 13:08
М

Путин - единственное звено во власти, которое неустанно двигает положение народа к повышению благосостояния, как и экономику страны. Однако компрадоры и подпиндосники имя которым легион служат Западным интересам. Всё это обильно сдабривается деградацией смыслов и целей развития, в ПО реализующее развитие русской цивилизации внедрен вирус западенчества, который поражает всё новые участки, программа сбоит, постоянно вылетают ошибки. Спецов, которые бы восстановили аутентичный код, не хватает.

25.08.2021 13:32
- гость -

Человека оценивают по делам. А дел уголовных пока нет.

25.08.2021 13:37
- гость -

25.08.2021 13:08
М
----------
Укажите свою фамилию, имя, отчество, год рождения. Тогда поверим. А так пособничество незаконному захвату власти в стране.

25.08.2021 13:39
- гость -

Предпенсионеры без пенсий и работы. Власти наплевать.

25.08.2021 13:49
- гость -

25.08.2021 13:08
>внедрен вирус западенчества
аууу, РФ порождение либерального западного "майдана" 91ого, и хочешь не хочешь но все это у нее в крови.

25.08.2021 13:52
- гость -

все, теперь обязательно надо голосовать за Единую Россию!

25.08.2021 14:05
- гость -

25.08.2021 13:39
- гость -

Присоединюсь. Решать эту проблему нужно срочно!

25.08.2021 14:11
Fkt

"Я вам врал, вру и буду врать. Пока вы будете сидеть и не участвовать в выборах опытный КГэБист найдет сказки для свободных ушей.

25.08.2021 14:23
- гость -

Разве можно верить этому лжецу? Да одно обещание не повышать пенсионный возраст чего стоит.... Раз пенсионный возраст повысили, значит он не является президентом. Это его слова! Как он может считать себя президентом??? Как не посмотри, со всех сторон его лож!

25.08.2021 15:17
М

25.08.2021 13:49
- гость -
Хочешь не хочешь но далеко не все так примитивно смотрят на многотысячелетнюю историю Руси-России. Другое дело что пораженцы-временщики которые сегодня у руля делают всё чтобы молодое поколение думало что есть РФ которой 25 лет, а до этого была зияющая пустота. Однако вирус есть вирус, не может он при всём желании изменить за поколение генный код всей русской цивилизации.

25.08.2021 15:32
Гость

30 лет улучшает жизнь и обещает манну небесную ,а реально потихоньку деградируем .

25.08.2021 16:31
М

К сожалению должен здесь разочаровать некоторых, дядя Вова не может физически за каждого развиваться сам и вместо других. Даже для ближайшего окружения. Или отговаривать каждого от деградации. Не может за каждого работать на его направлении.

25.08.2021 16:32
гость

Тут как с бабой, послушай что скажет баба и сделай наоборот. Сказал все будет - по факту гайки закрутят и ни чего не будет. Лучше точно, а хуже да.
Эта власть себя изжила, так что шли бы они лес валить своей Едросней. А нормальным людям, честно выбранным, дали поработать, но только нормальным, а не пропиаренным.

25.08.2021 16:33
- гость -

25.08.2021 15:32
Гость
Откуда 30 лет?

25.08.2021 16:43
Иsтина

Мне одному тут мерещится подкуп избирателей????

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