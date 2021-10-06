Что случилось в Барнауле и почему воют сирены?

Паниковать не стоит. Просто сегодня, в День гражданской обороны, по всей России в 10:40 по местному времени проводят комплексные проверки систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, информирует пресс-служба МЧС по Алтайскому краю. Зачем это нужно и как себя вести, когда по всему городу доносится сигнал "Внимание всем", рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Это плановое мероприятие, которое включает в себя подачу звуковых сигналов, уточнили в ведомстве. Разветвлённая сеть электрических сирен и громкоговорителей, установленных на крышах зданий, при необходимости позволяет включать сигнал тревоги на территории любого города и даже региона.
В местах, где из-за удалённости сирен не слышно их звука, сигнал "Внимание всем!" передают специальные автомобили с громкоговорителями. Также на одну минуту будет замещён эфир общероссийских теле- и радиоканалов.
Регулярные проверки системы необходимы, чтобы выяснить: всё ли работает исправно. Чтобы в случае ЧС природного или техногенного характера люди были оперативно проинформированы. В 2021 году такие проверки проводили 21 марта.
Сигнал "Внимание всем!" по громкоговорителям и электросиренам предупреждает население о том, что вскоре прозвучит важная информация, в том числе указания к действию, отмечают в региональном МЧС. Его включают только при угрозе или в случае возникновения экстремальной ситуации, а также во время плановых тренировок по гражданской обороне.
Если вы слышите такой сигнал, необходимо прослушать сообщение и следовать всем рекомендациям. Если вы что-то не услышали, нужно дождаться повторения информации. По возможности включите телевизор (на первом или втором канале) или радио. Если это не проверка связи, обязательно передайте информацию родственникам и соседям.
Комментарии
У меня была одногруппница, у которой каждый раз, когда начинали выть сирены, начинали трястись руки, и на глазах выступали слёзы. Хотя родилась и жила в Барнауле, не в Ираке или Афганистане
что вы с ней делали в группе?
жизнь такая, что воют даже сирены...
Система полностью китайская. Свичи американские, но собраны тоже в Китае.
Сеть телекомовская. Компьютеры Работают под американской виндоуз.
Вся эта хрень постоянно сыпется.
Поэтому её постоянно гоняют, хотя любой компьютерщик в курсе, что как только отрубят интернет и телеком, вся система тут же отрубится.
Как хочется услышать из громкоговорителя: "Спасибо. Я ухожу."
Ничего не слышно. Опять всё разворовали?
Ответ в новости выше)))
Вот и по телеку эту рекламу МЧС показали. Заикалось сообщение...
тишина и даже Алиса не прерывалась, недоработка, товарищ майор!
6.10.2021 10:41
Воха
Как хочется услышать из громкоговорителя: "Спасибо. Я ухожу."
И что изменится в твоей жизни после этого ?
Надеешься донбас хапнуть под шумок?
Или тут передел собственности (а это гражданская война) увидеть???
Не понимаю клоунов...
Хз где это было слышно. Только в центре наверное, где еще не успели на металл сдать.
6.10.2021 10:56 Или тут передел собственности (а это гражданская война) увидеть???
Как будто что-то плохое.
Как только отрубят интернет так и перестанет работать радио,почта и телеграф )) Пиндосня захватит нас в врасплох...План Барбобамы.
Странно, у нас вообще никакой сирены не слышно. Район Гипермаркета Алтай.
Видать, в ЧС будут спасть только администрацию, те что в центре. В других районах люди и не узнают о происшествиях.
Молодцы МЧС!!! Респект
передел собственности (а это гражданская война) увидеть???
У большей части населения делить нечего. Одни ипотеки да кредиты.
10:58- гость - Только в центре, наверное
В центре, на противоположной стороне проспекта от политеха тихо, никакой сирены...В другие годы было слышно...
6.10.2021 11:02
гость
Позвоните приятелю, который точно слышал. Пусть он вам хотя бы примерно напоёт
6.10.2021 11:04
У большей части населения делить нечего. Одни ипотеки да кредиты.
Ага, там где раньше деревья и цветочки росли теперь авто стоят, по два на семью. И все нищими плачетесь.
11:19 - гость - по два на семью. И все нищими плачетесь
Во-первых, кто писал комментарий может не обладать двумя или еще большим количеством автомобилей
Во-вторых, уровень богатства никогда не оценивался количеством имеющих в личном пользовании автомобилей. Неужели о таких простых вещах Вы не знаете? Если знаете и пишете эту муру, то Вы знаете, кто Вы...
11:30
А чем измеряется?
11;04
Если у вас кредит, то это не означает, что у всех так. У меня нет кредита. У моих родственников его нет. Друзья также не берут кредиты. Но я же не говорю от имени всех. Зачем вы это делаете?
Воха, сиди на опе ровно. Не дождаться тебе.
Гость 10:35
Система оповещения - аналоговая. А свои пирдосские свичи и мифическую китайскую систему плашмя себе забей. Зачем врешь?
понятно, что нужно взять паспорт и воду и еду. а деньги то зачем?
Система оповещения - аналоговая. А свои пирдосские свичи и мифическую китайскую систему плашмя себе забей. Зачем врешь?
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Инком из Томска их клепает.
Локальная (объектовая) система оповещения может быть хоть русской (есть минимум две серьезные русские конторы, делающие СОУЭ на своих комплектующих), хоть китайской, хоть пиндосской - на что денег хватит.
а местная система оповещения - это то, что вы на улице слышите - аналоговая. По связи, по ТВ, по радио - оповещение через компьютер, это да. А уличное оповещение - не цифровое, его нельзя хакнуть.
А уличное оповещение - не цифровое, его нельзя хакнуть.
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Ага, угу....
Там основной канал связи - телеком, а резеврные на рациях типа моторола с какими охранники ходят и на 3G модемах через сотовых операторов.
Всё это постоянно глючит и вылетает.
Система оповещения - аналоговая.
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Конечно аналоговая,здесь кусачки нужны ) На Солнечной Поляне было хорошо слышно.
Ничего нет. Начнут бомбить, никто и не узнает. Все разворовано. Даже в Зимбабве работает система оповещения и используются последние разработки в области пожаротушения.
6.10.2021 11:35
- гость -
Воха, сиди на опе ровно. Не дождаться тебе.
Эх, а так хотелось бы...
А по поводу передела собственности...скажу так: я уже пятерых руководителей страны пережил и, надеюсь еще пятерых пережить...
то 10:22
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Видимо она близко к сердцу принимала фильмы про войну,про бомбёжки мирных городов...
ага..бежать срочно.....сейчас местная власть чего хочет=то и делает....вывезут в лес-тайга и города строить заставят...это Шайгу придумал...
смотрите какие молебны в армянских храмах идут...
Индустриальный район Барнаула----армяне прибрали к рукам суд вначале,ну а теперь зачем им русские здесь?
6.10.2021 10:56
- гость -
А тупых понять совсем невозможно. Один же хрен при ком жить, при Сталине например, или при Брежневе?
А смысл? Если бомбить, то бомбоубежищ нет. Можете поинтересоваться, например на Моторном или Меланжевом.
6.10.2021 13:07
- гость -
А Вам, умным, выбор дают?
11:34 - гость - ""А чем измеряется?" (уровень богатства)
Так вот пишут:
В Москве стали строить дома с апартаментами площадью менее 10 кв. м, сообщают Известия. Сокращение средней площади жилья наблюдается с 2014 года и вызвано ростом цен за недвижимость с одновременным падением доходов россиян.