Что случилось в Барнауле и почему воют сирены?

Что это за проверки МЧС и зачем их проводят?

Это плановое мероприятие, которое включает в себя подачу звуковых сигналов, уточнили в ведомстве. Разветвлённая сеть электрических сирен и громкоговорителей, установленных на крышах зданий, при необходимости позволяет включать сигнал тревоги на территории любого города и даже региона.

В местах, где из-за удалённости сирен не слышно их звука, сигнал "Внимание всем!" передают специальные автомобили с громкоговорителями. Также на одну минуту будет замещён эфир общероссийских теле- и радиоканалов.

Регулярные проверки системы необходимы, чтобы выяснить: всё ли работает исправно. Чтобы в случае ЧС природного или техногенного характера люди были оперативно проинформированы. В 2021 году такие проверки проводили 21 марта.