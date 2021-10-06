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Что случилось в Барнауле и почему воют сирены?

, ИА "Амител"
В Алтайском крае воют сирены и звучит сигнал "Внимание всем!". В МЧС рассказали, что делать в такой ситуации
Громкоговорители / Фото: pexels.com

Громкоговорители / Фото: pexels.com

Паниковать не стоит. Просто сегодня, в День гражданской обороны, по всей России в 10:40 по местному времени проводят комплексные проверки систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, информирует пресс-служба МЧС по Алтайскому краю. Зачем это нужно и как себя вести, когда по всему городу доносится сигнал "Внимание всем", рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что это за проверки МЧС и зачем их проводят?

Это плановое мероприятие, которое включает в себя подачу звуковых сигналов, уточнили в ведомстве. Разветвлённая сеть электрических сирен и громкоговорителей, установленных на крышах зданий, при необходимости позволяет включать сигнал тревоги на территории любого города и даже региона.

В местах, где из-за удалённости сирен не слышно их звука, сигнал "Внимание всем!" передают специальные автомобили с громкоговорителями. Также на одну минуту будет замещён эфир общероссийских теле- и радиоканалов.

Регулярные проверки системы необходимы, чтобы выяснить: всё ли работает исправно. Чтобы в случае ЧС природного или техногенного характера люди были оперативно проинформированы. В 2021 году такие проверки проводили 21 марта.

2
Как вести себя, когда слышишь сигнал "Внимание всем!"?

Сигнал "Внимание всем!" по громкоговорителям и электросиренам предупреждает население о том, что вскоре прозвучит важная информация, в том числе указания к действию, отмечают в региональном МЧС. Его включают только при угрозе или в случае возникновения экстремальной ситуации, а также во время плановых тренировок по гражданской обороне.

Если вы слышите такой сигнал, необходимо прослушать сообщение и следовать всем рекомендациям. Если вы что-то не услышали, нужно дождаться повторения информации. По возможности включите телевизор (на первом или втором канале) или радио. Если это не проверка связи, обязательно передайте информацию родственникам и соседям.

3
Что брать с собой в случае чрезвычайной ситуации?
В случае крупной чрезвычайной ситуации в первую очередь с собой необходимо взять паспорт, деньги и по возможности запас еды и воды на сутки, резюмирует МЧС.
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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.10.2021 10:22
Лесопатологи бьют в набат

У меня была одногруппница, у которой каждый раз, когда начинали выть сирены, начинали трястись руки, и на глазах выступали слёзы. Хотя родилась и жила в Барнауле, не в Ираке или Афганистане

6.10.2021 10:29
- гость -

что вы с ней делали в группе?

6.10.2021 10:31
гiсть

жизнь такая, что воют даже сирены...

6.10.2021 10:35
- гость -

Система полностью китайская. Свичи американские, но собраны тоже в Китае.
Сеть телекомовская. Компьютеры Работают под американской виндоуз.
Вся эта хрень постоянно сыпется.
Поэтому её постоянно гоняют, хотя любой компьютерщик в курсе, что как только отрубят интернет и телеком, вся система тут же отрубится.

6.10.2021 10:41
Воха

Как хочется услышать из громкоговорителя: "Спасибо. Я ухожу."

6.10.2021 10:43
- гость -

Ничего не слышно. Опять всё разворовали?

6.10.2021 10:45
- гость -

Ответ в новости выше)))

6.10.2021 10:47
- гость -

Вот и по телеку эту рекламу МЧС показали. Заикалось сообщение...

6.10.2021 10:53
гiсть

тишина и даже Алиса не прерывалась, недоработка, товарищ майор!

6.10.2021 10:56
- гость -

6.10.2021 10:41
Воха
Как хочется услышать из громкоговорителя: "Спасибо. Я ухожу."

И что изменится в твоей жизни после этого ?
Надеешься донбас хапнуть под шумок?
Или тут передел собственности (а это гражданская война) увидеть???
Не понимаю клоунов...

6.10.2021 10:58
- гость -

Хз где это было слышно. Только в центре наверное, где еще не успели на металл сдать.

6.10.2021 10:59
- гость -

6.10.2021 10:56 Или тут передел собственности (а это гражданская война) увидеть???
Как будто что-то плохое.

6.10.2021 10:59
- гость -

Как только отрубят интернет так и перестанет работать радио,почта и телеграф )) Пиндосня захватит нас в врасплох...План Барбобамы.

6.10.2021 11:02
гость

Странно, у нас вообще никакой сирены не слышно. Район Гипермаркета Алтай.
Видать, в ЧС будут спасть только администрацию, те что в центре. В других районах люди и не узнают о происшествиях.

Молодцы МЧС!!! Респект

6.10.2021 11:04
- гость -

передел собственности (а это гражданская война) увидеть???

У большей части населения делить нечего. Одни ипотеки да кредиты.

6.10.2021 11:07
- гость -

10:58- гость - Только в центре, наверное

В центре, на противоположной стороне проспекта от политеха тихо, никакой сирены...В другие годы было слышно...

6.10.2021 11:08
Лесопатологи бьют в набат

6.10.2021 11:02
гость

Позвоните приятелю, который точно слышал. Пусть он вам хотя бы примерно напоёт

6.10.2021 11:19
- гость -

6.10.2021 11:04
У большей части населения делить нечего. Одни ипотеки да кредиты.

Ага, там где раньше деревья и цветочки росли теперь авто стоят, по два на семью. И все нищими плачетесь.

6.10.2021 11:30
- гость -

11:19 - гость - по два на семью. И все нищими плачетесь

Во-первых, кто писал комментарий может не обладать двумя или еще большим количеством автомобилей
Во-вторых, уровень богатства никогда не оценивался количеством имеющих в личном пользовании автомобилей. Неужели о таких простых вещах Вы не знаете? Если знаете и пишете эту муру, то Вы знаете, кто Вы...

6.10.2021 11:34
- гость -

11:30
А чем измеряется?

11;04
Если у вас кредит, то это не означает, что у всех так. У меня нет кредита. У моих родственников его нет. Друзья также не берут кредиты. Но я же не говорю от имени всех. Зачем вы это делаете?

6.10.2021 11:35
- гость -

Воха, сиди на опе ровно. Не дождаться тебе.

6.10.2021 11:37
- гость -

Гость 10:35
Система оповещения - аналоговая. А свои пирдосские свичи и мифическую китайскую систему плашмя себе забей. Зачем врешь?

6.10.2021 11:42
- гость -

понятно, что нужно взять паспорт и воду и еду. а деньги то зачем?

6.10.2021 11:47
- гость -

Система оповещения - аналоговая. А свои пирдосские свичи и мифическую китайскую систему плашмя себе забей. Зачем врешь?
-----
Инком из Томска их клепает.

6.10.2021 11:54
- гость -

Локальная (объектовая) система оповещения может быть хоть русской (есть минимум две серьезные русские конторы, делающие СОУЭ на своих комплектующих), хоть китайской, хоть пиндосской - на что денег хватит.
а местная система оповещения - это то, что вы на улице слышите - аналоговая. По связи, по ТВ, по радио - оповещение через компьютер, это да. А уличное оповещение - не цифровое, его нельзя хакнуть.

6.10.2021 12:07
- гость -

А уличное оповещение - не цифровое, его нельзя хакнуть.
-------
Ага, угу....
Там основной канал связи - телеком, а резеврные на рациях типа моторола с какими охранники ходят и на 3G модемах через сотовых операторов.
Всё это постоянно глючит и вылетает.

6.10.2021 12:12
- гость -

Система оповещения - аналоговая.
---------------------------------
Конечно аналоговая,здесь кусачки нужны ) На Солнечной Поляне было хорошо слышно.

6.10.2021 12:13
никита

Ничего нет. Начнут бомбить, никто и не узнает. Все разворовано. Даже в Зимбабве работает система оповещения и используются последние разработки в области пожаротушения.

6.10.2021 12:19
Воха


6.10.2021 11:35
- гость -

Воха, сиди на опе ровно. Не дождаться тебе.

Эх, а так хотелось бы...

А по поводу передела собственности...скажу так: я уже пятерых руководителей страны пережил и, надеюсь еще пятерых пережить...

6.10.2021 12:20
- гость -

то 10:22
----------------------------
Видимо она близко к сердцу принимала фильмы про войну,про бомбёжки мирных городов...

6.10.2021 12:45
гость

ага..бежать срочно.....сейчас местная власть чего хочет=то и делает....вывезут в лес-тайга и города строить заставят...это Шайгу придумал...

смотрите какие молебны в армянских храмах идут...
Индустриальный район Барнаула----армяне прибрали к рукам суд вначале,ну а теперь зачем им русские здесь?

6.10.2021 13:07
- гость -

6.10.2021 10:56
- гость -

А тупых понять совсем невозможно. Один же хрен при ком жить, при Сталине например, или при Брежневе?

6.10.2021 13:10
- гость -

А смысл? Если бомбить, то бомбоубежищ нет. Можете поинтересоваться, например на Моторном или Меланжевом.

6.10.2021 13:16
Воха


6.10.2021 13:07
- гость -

А Вам, умным, выбор дают?

6.10.2021 16:59
- гость -

11:34 - гость - ""А чем измеряется?" (уровень богатства)

Так вот пишут:
В Москве стали строить дома с апартаментами площадью менее 10 кв. м, сообщают Известия. Сокращение средней площади жилья наблюдается с 2014 года и вызвано ростом цен за недвижимость с одновременным падением доходов россиян.

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