21.12.2021. Чем опасна зеркальная дата и как можно изменить свою судьбу в этот день?

21 декабря нас ждёт последняя зеркальная дата в 2021 году. Нумерологи считают такие дни особенными и даже волшебными. Грань между мирами становится тонкой, а потому можно попросить у Вселенной помощи в любых делах. Главное – знать, как именно загадывать желания, отмечают специалисты.

Рассказываем, почему этот день считается особенным, чего нам ждать от 21 декабря 2021 года и как загадать желание, чтобы оно точно (по словам нумерологов) сбылось.

1 Почему 21 декабря 2021 года – зеркальная дата? В этой дате отражаются день и месяц – 21.12. Конечно, полностью зеркальными такие дни не считаются. К по-настоящему "магическим" нумерологи относят даты, когда полностью отражаются день с месяцем и год. Например, в этом году зеркальным было 12 февраля – 12.02.2021. Такие даты ещё называют палиндромами. Но случаются они необычайно редко. Дни, где отражаются лишь день и месяц, наступают гораздо чаще – по нескольку раз в году. Но и они обладают очень мощной энергией, уверены нумерологи. А 21 декабря особенный ещё и тем, что зеркальная часть даты состоит из тех же цифр, что и год: используются только двойка и единица.

2 С чего все решили, что это особенный день? Во-первых, не все, а только астрологи и нумерологи. Последние считают, что день будет особым из-за магии цифр. Астрологи же напоминают, что 21 декабря 2021 года – день зимнего солнцестояния, который сам по себе считается волшебным. В эти сутки нас ждут самый короткий день и самая длинная ночь. Наши предки старались всегда задобрить Солнце в этот день, чтобы привлечь удачу, любовь и деньги в свой дом. По словам нумерологов, в зеркальные даты стираются грани между мирами, а потому любой человек может рассчитывать на помощь Вселенной в своих делах. Правда, для этого нужно соблюдать особые правила. Иначе вся "магия" дня обернётся против вас.

3 Чего нам ждать от 21.12.2021? Чтобы это понять, нумерологи советуют рассмотреть каждую цифру по отдельности. Единица отвечает за лидерские качества людей, а двойка – за гармонию в жизни. В сумме они дают тройку, которая, по мнению нумерологов, активно двигает нашу жизнь вперёд. На основе этого "специалисты" сделали вывод, что день может быть очень успешным в работе и финансовом плане. А "зеркальность" даты только усилит эту энергию.

4 Жениться в зеркальную дату – насколько это удачное решение? Здесь астрологи советуют больше внимания уделить не красоте цифр в свидетельстве о браке, а выбору партнёра. Дата, конечно, красивая, но никакого "энергетического толчка" для долгой и счастливой совместной жизни она вам не даст.

5 Как привлечь удачу 21 декабря 2021 года? По словам астрологов, никаких специальных ритуалов не существует. Главное – самому быть на позитиве и настроиться на хороший день. Тогда велик шанс, что 21 декабря Вселенная будет всецело вас поддерживать. А вот если вы, наоборот, будете злым или, того хуже, подстроите кому-нибудь пакость, в зеркальную дату всё это вернётся вам втройне. Потому день и опасен.

6 Как правильно загадывать желание на зеркальную дату? А вот желания нужно загадывать по-особенному, пусть и без излишних хитростей и нагромождений. Техника загадывания должна быть предельно простой и ясной, уверены астрологи. Просто конкретизируйте, чего именно хотите от Вселенной. Взлёт Козерога и падение Скорпиона. Каким знакам больше всего повезёт в год Тигра? Астрологи предупреждают: от перемен в 2022-м не убежит никто Например, есть такой ритуал: Поставьте на стол зеркало. Лучше украсить место вашего ритуала.

Найдите изображение, которое отражало бы ваше желание. Лучше использовать ваши собственные ассоциации. Например, сердечко – любовь, деньги – благополучие, дом – переезд и т.д.

Зажгите две свечи и поставьте их по бокам от зеркала.

Сядьте напротив и протяните картинку к зеркалу так, чтобы она была посередине, а вы – фоном.

Вслух произнесите, как сильно вы бы хотели получить желаемое. Попробуйте описать словами счастье, которое испытали бы.

Ещё немного посидите так, пытаясь прочувствовать эти эмоции. Главное, подчёркивают астрологи и нумерологи, – не задумываться, как именно вы получите желаемое. Вас должен интересовать лишь результат. Всё остальное – за Вселенной.