21.12.2021. Чем опасна зеркальная дата и как можно изменить свою судьбу в этот день?

21 декабря нас ждёт последняя зеркальная дата в 2021 году. Нумерологи считают такие дни особенными и даже волшебными. Грань между мирами становится тонкой, а потому можно попросить у Вселенной помощи в любых делах. Главное – знать, как именно загадывать желания, отмечают специалисты.
Рассказываем, почему этот день считается особенным, чего нам ждать от 21 декабря 2021 года и как загадать желание, чтобы оно точно (по словам нумерологов) сбылось.
В этой дате отражаются день и месяц – 21.12. Конечно, полностью зеркальными такие дни не считаются. К по-настоящему "магическим" нумерологи относят даты, когда полностью отражаются день с месяцем и год. Например, в этом году зеркальным было 12 февраля – 12.02.2021. Такие даты ещё называют палиндромами. Но случаются они необычайно редко.
Дни, где отражаются лишь день и месяц, наступают гораздо чаще – по нескольку раз в году. Но и они обладают очень мощной энергией, уверены нумерологи. А 21 декабря особенный ещё и тем, что зеркальная часть даты состоит из тех же цифр, что и год: используются только двойка и единица.
Во-первых, не все, а только астрологи и нумерологи. Последние считают, что день будет особым из-за магии цифр. Астрологи же напоминают, что 21 декабря 2021 года – день зимнего солнцестояния, который сам по себе считается волшебным. В эти сутки нас ждут самый короткий день и самая длинная ночь. Наши предки старались всегда задобрить Солнце в этот день, чтобы привлечь удачу, любовь и деньги в свой дом.
По словам нумерологов, в зеркальные даты стираются грани между мирами, а потому любой человек может рассчитывать на помощь Вселенной в своих делах. Правда, для этого нужно соблюдать особые правила. Иначе вся "магия" дня обернётся против вас.
Чтобы это понять, нумерологи советуют рассмотреть каждую цифру по отдельности.
Единица отвечает за лидерские качества людей, а двойка – за гармонию в жизни. В сумме они дают тройку, которая, по мнению нумерологов, активно двигает нашу жизнь вперёд.
На основе этого "специалисты" сделали вывод, что день может быть очень успешным в работе и финансовом плане. А "зеркальность" даты только усилит эту энергию.
Здесь астрологи советуют больше внимания уделить не красоте цифр в свидетельстве о браке, а выбору партнёра.
Дата, конечно, красивая, но никакого "энергетического толчка" для долгой и счастливой совместной жизни она вам не даст.
По словам астрологов, никаких специальных ритуалов не существует. Главное – самому быть на позитиве и настроиться на хороший день. Тогда велик шанс, что 21 декабря Вселенная будет всецело вас поддерживать.
А вот если вы, наоборот, будете злым или, того хуже, подстроите кому-нибудь пакость, в зеркальную дату всё это вернётся вам втройне. Потому день и опасен.
А вот желания нужно загадывать по-особенному, пусть и без излишних хитростей и нагромождений. Техника загадывания должна быть предельно простой и ясной, уверены астрологи. Просто конкретизируйте, чего именно хотите от Вселенной.
Например, есть такой ритуал:
- Поставьте на стол зеркало. Лучше украсить место вашего ритуала.
- Найдите изображение, которое отражало бы ваше желание. Лучше использовать ваши собственные ассоциации. Например, сердечко – любовь, деньги – благополучие, дом – переезд и т.д.
- Зажгите две свечи и поставьте их по бокам от зеркала.
- Сядьте напротив и протяните картинку к зеркалу так, чтобы она была посередине, а вы – фоном.
- Вслух произнесите, как сильно вы бы хотели получить желаемое. Попробуйте описать словами счастье, которое испытали бы.
- Ещё немного посидите так, пытаясь прочувствовать эти эмоции.
Главное, подчёркивают астрологи и нумерологи, – не задумываться, как именно вы получите желаемое. Вас должен интересовать лишь результат. Всё остальное – за Вселенной.
- Грустить, делать зло людям, вступать в конфликты, вспоминать былые обиды.
- Лениться и бездействовать.
- Совершать необдуманные покупки.
- Зацикливаться на своих неудачах и плохих моментах в жизни.
Комментарии
в каком месте она зеркальная то?
вот 12.02.2021 то да
ждем 22.02.2022
доживем до февраля)
ждём 22.02.2222
21.12.2021 08:07
- гость -
в каком месте она зеркальная то?
вот и я думаю в каком)
Обычный день только нумерологи сикатятся что то видимо к морозу.
Опять дичь какую-то пишут....
вроде как о конце света говорили, нет?
Думайте, что публикуете. Ритуалы с зеркалами вообще не советую делать. По эзотерике это вход из чужих миров в наш. Можно такое привлечь в свою жизнь, что ногами вперед вынесут. Живите спокойно, без ритуалов.
Походу вот так проживу жизнь так и не увижу конца света(((
Неужели кто-то верит во всё это...