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Выборы президента в Алтайском крае: эксперты оценили итоги

, ИА "Амител"
Регион показал хорошую явку и высокий процент за президента

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Явка в регионах Сибири традиционно ниже среднероссийской. Алтайский край тоже демонстрировал ее снижение из года в год. Но в 2018 году на выборах президента была рекордная активность избирателей как в районах, так и в городах. По словам политологов, власти Алтайского края справились с задачей повышения активности избирателей. Об этом пишет "Клуб регионов".

Команда губернатора провела насыщенную и яркую агитационную кампанию, направленную на привлечение избирателей на выборы.

"Местные власти в основном работали на повышение явки. У них изначально были инструкции работать на повышение явки, а не за кандидата", — прокомментировал директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

По словам политтехнолога Сергея Маркелова, перед регионами стояла задача смотреть и усиливать федеральный сигнал: разгонять послание, выбирать из федерального социального тренда то, что близко регионам.

"И, конечно, Карлин в Алтайском крае и другие опытные губернаторы могли вложить и региональный компонент", — пояснил Маркелов.

Политологи подчеркивают: итоги выборов в регионе позволяют говорить о существенном росте поддержки федеральной власти. Если сравнивать с рейтингом партии власти, то уровень нынешней поддержки превышает более чем в два раз поддержку кандидатов от "ЕР" на всех предыдущих выборах разных уровней.

Кампания прошла без скандалов. Край двигался в общей федеральной логике, следуя линии ЦИКа и активно участвуя в его проектах. Признаков использования админресурса или подготовки незаконных схем не выявила ни оппозиция, ни ЦИК, ни даже недоброжелатели губернатора Александра Карлина. Край посетили многочисленные иностранные наблюдатели. Они сходятся во мнении, что кампания в регионе прошла легитимно.

Из всех кандидатов в президенты наибольшую персональную активность в Алтайском крае развернули коммунисты. И Павел Грудинин, и Максим Сурайкин посетили регион. Представители КПРФ выстроили свою кампанию на атаке на губернатора, пытаясь максимально конвертировать протестные настроения части жителей региона по отношению к Карлину в голоса за своего кандидата.

Но Алтайский край показал максимальный процент поддержки действующего президента.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.03.2018 10:40
гость

высокий процент за президента

Путин у нас набрал на 15 % меньше, чем в среднем по стране. А Грудинин в 2 раза больше, чем в среднем по стране. Что по этому поводу говорят эксперты?

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