Фото: vk.com/barneos22, drom.ru
Здание радиозавода, расположенное на проспекте Калинина, 15 в Барнауле, горит в настоящий момент. На месте ЧП работают 46 сотрудников ГУ МЧС по Алтайскому краю, задействованы 15 единиц техники, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе ведомства.
"Сообщение о пожаре поступило в 7.02. На момент прибытия пожарных с крыши здания шел густой, плотный дым. Горение началось в складском помещении первого этажа", – комментируют в МЧС.
Здесь также уточнили, что огонь успел перебраться на второй этаж по вентиляции. Сотрудники завода были эвакуированы. Погибших и травмированных нет. Площадь, а также причина пожара уточняются.
Комментарии
Ну вот. Пришел конец еще одному производству.
По моему это становится традицией в крае. Что еще не сожгли?
Место под ТРЦ освобождают же !