Пожар в административном здании, в котором располагался барнаульский радиозавод и еще 33 организации, удалось полностью потушить, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.
Общая площадь, пройденная огнем, превысила тысячу квадратных метров. На месте работали 120 человек, из них 98 — личный состав Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и около 40 единиц техники. Пожару был присвоен третий ранг сложности.
"Силами пожарно-спасательного гарнизона города Барнаула удалось не допустить распространения пожара на рядом расположенные строения, а также гибель и травмирование людей. Сейчас на месте происшествия пожарные разбирают завалы для ликвидации остатков горения", — прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, сообщение о пожаре поступило в 7.02. На момент прибытия пожарных с крыши здания шел густой, плотный дым. Горение началось в складском помещении первого этажа. Вскоре огонь перебрался на верхние этажи здания.
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