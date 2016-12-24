Пожарные продолжают вести работы на месте пожара на барнаульском радиозаводе. Как сообщает с места события читатель ИА "Амител" , здание продолжает
дымить, иногда видны искры или проблески огня. На вопрос читателя "снова загорелось?", пожарный ответил "он и не прекращал".
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Между тем, днем 23 декабря пресс-служба ГУ МЧС РФ Алтайского края сообщила, что спасатели долго будут работать на месте пожара. Дело в том, что здание до сих пор тлеет и может вспыхнуть новый пожар. Сотрудники МЧС продолжают вести проливочные работы.
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Пожар на радиозаводе возник 22 декабря в 7 утра. Спасатели боролись с огнем более 10 часов. В итоге удалось избежать человеческих жертв и распространения огня на большую площадь. Причин пожара пока неизвестны.
Комментарии
это кто http://old.amic.ru/actions/good/4001/ постоянно мелькает в фотках
Romchic зарегистрированный 24 декабря 2016 г. 21:44
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