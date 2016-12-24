Фото: Дмитрий Хромов vk.com/barneos22
Местные жители в паблике Barnaul22 опубликовали фотографии того, как сейчас выглядит радиозавод в Барнауле. Напомним, пожар произошел утром в пятницу, 23 декабря.
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Как сообщало ранее ИА "Амител" , пожар тушили больше десяти часов. Общая площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. На месте работали 120 человек, из них 98 — личный состав Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и около 40 единиц техники. Пожару был присвоен третий ранг сложности.
Возгорание о пожаре поступило в 7.02. На момент прибытия пожарных с крыши здания шел густой, плотный дым. Горение началось в складском помещении первого этажа. Вскоре огонь перебрался на верхние этажи здания.
Комментарии
Можно снимать фильм о Сталинграде.
Через годик посмотрим кто заказал пожар.
Алеппо.........
Когда рядом смотришь на эту масштабную трагедию, шутить даже в мыслях не можешь! Очень грустно.
Коммунальщик тоже сгорел((
Все равно его собирались сносить, а на его месте построить очередной ТЦ. Пожар лишь ускорил это дело, только и всего.
Фото банкомата случайно? или...
Очень жаль, я когда то работал там.Мама в СКБ "Восток", а Папа директором завода был.................
Страшно вспомнить сколько там было выкурено и выпитого.
Podkop 24 декабря 2016 г. 12:24
Диман, ты?
Не зря руководство перед каждой проверкой шкерилось, да и черная зп была намного выше белой. Видать что-то уже не спрятать было. Да и само начало пожара как то удивительно началось до начала рабочего дня.
Я
- гость - 24 декабря 2016 г. 12:11 Не ври! Никто его не собирался сносить, а ТЦ строился в другом крыле! Правда строительство приостановили из-за нехватки денег. А руководство завода действительно шкурники-ничего не вкладывали в здание. Воды не 4-м этаже не было, горячей воды вообще не было, отопление давали к ноябрьским праздникам, все проходы загорожены решетками. Не знаю куда смотрела Госпожнадзор.
"Как выглядеть радиозавод в Барнауле после пожара. Фото" Исправьте.