Пожар, который бушует на барнаульском радиозаводе с утра, на данный момент еще не потушен, но огонь удалось локализовать. Сотрудники МЧС России по Алтайскому краю сделали видеокадры с места ЧП, на которых видно, как идет сложная борьба с огненной стихией.
Комментарии
качество! в 2:00 интересный момент
И где тут дерево, здания кирпичные, а горит будто бензином поливают, а не водой. Ну, прокуратура у нас честная, неподкупная и профессиональная, разберётся, что почём?
здания кирпич, но перекрытия там деревянные ...поэтому и горит все вокруг и на несколько этажей.... а пожарные как раз работают на совесть. и лезть внутрь если нет угрозы жизни не надо...Критики блин, люди жизнью рискуют...а не на диване сидят...
Да уж!
Воды в районе возгорания тоже нет по этой же причине?
Склады с боярышником горят?
23.12.2016 13:58 - гость -, специально для вас - перемотайте на 56 секунду видео, на потолок обратите внимание...
Лиж бы жертв не было, а так снесут да хороший торговый центр построят , еще и пользу пожар принесет для новых застройщиков.
Там похоже на самом деле с водой напутано, раз пожарный поезд пригнали.
Morena зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 14:16 Склады с боярышником горят?
не, с боярышницей
ЗЫ Мужикам из МЧС удачи!
Удачи огнеборцам! Кто поджог-извесно всем,один из богатейших банкротов АК.
Ещё несколько часов и там будет нечему гореть.