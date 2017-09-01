Фото: barnaul.org
Улицу Мусоргского готовят к капитальному ремонту в Барнауле – работы здесь начал муниципальный "Автодорстрой".
Капитальный ремонт будет проведен на участке между улицами Герцена и Полевая.
Новый асфальт будет уложен на площади 18,8 тысячи квадратных метров. В данный момент проводятся работы по фрезерованию дорожного полотна.
Бригада работает на объекте в ночную смену. Новый асфальт появится на этой магистрали в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги".
Комментарии
Панфиловцев позор Барнаула не пойдем на выборы.
неужели жители п. Южный опять увидят ровную ул. Мусоргского? и кустарник уберут с участка между Полевой и Белинского? хочется верить. в последние годы ремонт дорог на Южном ведется исключительно по маршруту автобуса 55. Кстати, планируют Белинского у больницы освободить от вечной лужи? кто-то в курсе? поделитесь
властям на заметку: после ремонта Мусоргского и Полевой силами ООО "Патай" (они же С-Строй, они же Багдасарян) недолго ровный асфальт пролежал, трещин продольных/поперечных, отслоений от бордюрного камня и проседаний полотна куча немалая.
ГАРНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИМЕНИМЫ К ЭТИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ?
ИЛИ ТОЛЬКО С ГУП ДХ МОЖНО СПРАШИВАТЬ ЗА КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ?