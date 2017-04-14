Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Портал Amic.ru продолжает изучать состояние барнаульских дорог – наша очередная вылазка показала, что при определенных обстоятельствах на транспортных магистралях краевой столицы можно снимать фильмы-катастрофы или киноленты о войне.
Вооружившись моделями танков в масштабе 1:35, мы пришли к выводу, что такая "бронетехника" не всегда способна проехать по дорожным выбоинам Барнаула.
Кстати, производя столь своеобразные замеры глубины ям, мы стали свидетелями того, как проблемы возникали и у вполне себе настоящих автомобилей – кто-то из автомобилистов бился днищем о колдобины, а кто-то уходил в лужи на добрые полколеса.
Задействованный нами игрушечный поезд тоже весьма феерично вписался в ландшафт весенних дорог Барнаула.
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Путь наш, к слову, пролегал по улицам Георгия Исакова (она оказалась наиболее "убитой"), Горно-Алтайской, переулку Ядринцева и даже проспекту Социалистическому.
Также отметим, в некоторых местах наши корреспонденты-полуночники встречали свежеуложенные кирпичи и аккуратно оформленные ямы, что говорит о скором старте дорожно-ремонтной кампании.
Комментарии
Да... Кто-то в детстве танчики по лужам мало погонял Теперь вот продолжает.
По таким дорогам только танком ездить
Приезжайте в Лебяжье, далеко не надо: прокатитесь по ул Центральная. Пожалуйста
Классные фотографии!
А Вы попробуйте проехать по улице Гридасова, что идет вдоль кладбища, там лужи глубиной не пол колеса. А люди там работают и каждый день вынуждены преодолевать полосу препятствий
Ребята, ерундой страдаете. Танчики у вас в ямку проваливаются. Че там ваша одна лулица Гидасова. В Рубцовск езжайте, вы в целом в Рубцовске попробуйте проехать, вот там воистину соостояние дорожного полотна на грани полного отсуствия, там настоящий танк проавлиться может или не проехать
Рубцовчанину, так по плану из вашего города планируют сделать деревню Рубцёвка. Все дороги соответственно должны быть грунтовые.
Да классно придумали с танками и поездами ! Серьезно .
в одной луже все сцены!!!! то же мне декорации!!!
нет,это не Рио-де-Жанейро.
Да не расстраивайтесь вы так. Ну надо немного потерпеть. Главное в Крыму дороги сделать. А мы уж так, как-нибудь... Может внукам нашим повезет, увидят хорошие дороги.