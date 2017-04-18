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Подготовка дорог Барнаула к асфальтированию будет сопряжена с их частичным перекрытием, предупреждают в пресс-центре городской администрации.

"Дорожно-ремонтные работы планируется вести с частичным перекрытием улиц, движение транспорта в этот период будет затруднено. Администрация города обращается к барнаульцам с просьбой проявить терпение и понимание", — обращаются в мэрии к жителям краевой столицы.

Во второй половине дня 18 апреля дорожная фреза будет работать на участке улицы Попова от Энтузиастов до Павловского тракта.

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Также в ночное время две дорожные фрезы задействуют на участке улицы Чкалова в границах проспектов Ленина и Красноармейского.

Кроме того, продолжается фрезерование дорожного покрытия на Южном тракте.

В мэрии напоминают, что асфальтирование дорог в краевом центре начнется с установлением благоприятной погоды.

Отметим также, что в этом году в Барнауле начинается реализация масштабного проекта "Безопасные и качественные дороги".