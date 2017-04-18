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Подготовка дорог Барнаула к асфальтированию будет сопряжена с их частичным перекрытием, предупреждают в пресс-центре городской администрации.
"Дорожно-ремонтные работы планируется вести с частичным перекрытием улиц, движение транспорта в этот период будет затруднено. Администрация города обращается к барнаульцам с просьбой проявить терпение и понимание", — обращаются в мэрии к жителям краевой столицы.
Во второй половине дня 18 апреля дорожная фреза будет работать на участке улицы Попова от Энтузиастов до Павловского тракта.
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Также в ночное время две дорожные фрезы задействуют на участке улицы Чкалова в границах проспектов Ленина и Красноармейского.
Кроме того, продолжается фрезерование дорожного покрытия на Южном тракте.
В мэрии напоминают, что асфальтирование дорог в краевом центре начнется с установлением благоприятной погоды.
Отметим также, что в этом году в Барнауле начинается реализация масштабного проекта "Безопасные и качественные дороги".
Комментарии
Почему нельзя фрезеровку так же приурочить к благоприятной погоде?
До следующей весны нового асфальта хватит?
Опять забудут ямы полностью гудроном проливать и все эти заплатки уплывут след весной, по пути уплывёт ещё пару слоёв... Надо нанять китайцев за эти деньги, они такие дароги и трассы отбахают, что нашим бездарям дорожникам и не снились
А когда Трактовую будут делать????? Ямы приходиться объезжать по встречной обочине.....