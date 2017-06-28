Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов вместе с сопредседателем регионального отделения ОНФ, депутатом Барнаульской гордумы Мариной Ермоленко проинспектировали вечером во вторник, 27 июня, дорожные работы на проспекте Красноармейском в центре Барнаула.
Депутаты пообщались с рабочими, а Бессарабов даже прокатился в машине для уборки старого асфальта.
Он отметил, что именно неудовлетворительное состояние дорог — ключевая проблема, о которой на встречах с депутатом говорят избиратели.
"В результате большой работы, которая была проделана в Москве и в Алтайском крае, в рамках проекта "Единой России" "Безопасные дороги" в регион поступили деньги на ремонт дорожной сети. Это очень значительная сумма. На ремонт дорог Барнаула в этом году направлено 1,2 млрд рублей, всего же на реализацию проекта, который будет продолжаться 2 года, краевая столица получит более 2,8 млрд рублей. За два года в Барнауле будет отремонтировано 55 магистралей", — напомнил Даниил Бессарабов.
В 2017 году будет построено и отремонтировано около 30 километров, или более 500 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
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Марина Ермоленко добавила, что барнаульские депутаты будут вести мониторинг состояния дорог постоянно.
Комментарии
Проинспектируйте дороги на Южном. Там реально бомбежки прошли, при том, что делают ее ежегодно. Думаю не я один там диск оставил - ямы не в какие госты не лезут, при том что делать там никто ничего не собирается.. Уже жалею, что не оформил дтп с подачей иска в суд..