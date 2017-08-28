Фото: администрация Барнаула

Глава администрации города Заринска Иван Терёшкин заявил, что качество дорог в Алтайском крае за последние годы улучшилось благодаря губернатору Алтайского края Александру Карлину. Как сообщил он в пятницу, 25 августа, на заседании правительства региона, качество дорожного полотна сейчас намного лучше, чем в соседних регионах.

"Я на этой неделе был два дня в Новокузнецке. Бытовало мнение, что там хорошие дороги. Да, они хорошие, но за горами, а вернее, уже наступило время, когда люди, проехав по территории Алтайского края, скажут, что у нас дороги лучше", — сообщил Иван Терёшкин.

Отметим, что на заседании заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин сообщил, что общий объем средств краевого дорожного фонда в 2017 году составляет 9 миллиардов 233 миллиона рублей, в том числе в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" поступило 637,5 миллиона рублей, на строительство дорог по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий — 218 миллионов рублей.

В течение года работы будут проведены на 161 объекте, будут выполнены работы по строительству, реконструкции, ремонту 460 км автодорог, 28 мостов, 60,7 км улиц в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". С учетом средств, выделенных на ремонт и содержание федеральных дорог, сумма финансирования дорожной отрасли Алтайского края составит в текущем году 12,3 млрд рублей.