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Мэр Заринска рассказал, что дороги в Алтайском крае лучше, чем в Кемерово

, ИА "Амител"
Иван Терёшкин поблагодарил за это губернатора Алтайского края

Фото: администрация Барнаула

Глава администрации города Заринска Иван Терёшкин заявил, что качество дорог в Алтайском крае за последние годы улучшилось благодаря губернатору Алтайского края Александру Карлину. Как сообщил он в пятницу, 25 августа, на заседании правительства региона, качество дорожного полотна сейчас намного лучше, чем в соседних регионах.

"Я на этой неделе был два дня в Новокузнецке. Бытовало мнение, что там хорошие дороги. Да, они хорошие, но за горами, а вернее, уже наступило время, когда люди, проехав по территории Алтайского края, скажут, что у нас дороги лучше", — сообщил Иван Терёшкин.

Отметим, что на заседании заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин сообщил, что общий объем средств краевого дорожного фонда в 2017 году составляет 9 миллиардов 233 миллиона рублей, в том числе в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" поступило 637,5 миллиона рублей, на строительство дорог по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий — 218 миллионов рублей.

В течение года работы будут проведены на 161 объекте, будут выполнены работы по строительству, реконструкции, ремонту 460 км автодорог, 28 мостов, 60,7 км улиц в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". С учетом средств, выделенных на ремонт и содержание федеральных дорог, сумма финансирования дорожной отрасли Алтайского края составит в текущем году 12,3 млрд рублей.

Читайте также в сюжете: Дорожный ремонт – 2017

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Комментарии

28.08.2017 12:19
Тибул

Действительно дороги стали лучшими причем почти везде, даже в сёлах асфальт кладут

0  0
28.08.2017 12:30
Лев Владимиро

Не могу не согласится, что дороги и вправду делают хорошо а самое главное быстро! В этом году власти постарались очень хорошо

0  0
28.08.2017 12:57
Леня

Весна думаю покажет, где дороги делают хорошо....

0  0
28.08.2017 13:08
- гость -

Иван Терёшкин знает, что нужно сказать губернатору, чтобы выбить дополнительное финансирование на заринские дороги. Сказывается немалый стаж работы на административных должностях.

0  0
28.08.2017 13:30
TAO

ИНТЕРЕСТНО, нормальные комментарии мы тут увидим, или только ...лизам из администрации позволено тут писать? Дорог которые мы видим сейчас весной уже не будет, а большая часть к концу осени рассыпится, процентов 50 бюджета на дороги уходит налево, хороших дорог поверьте у нас нет, нашли с чьими дорогами сравнить, В Кемерово дороги в абсолютном идеале, я уж не знаю где именно был мэр Заринска и что там ему померещилось, но дороги там супер

0  0
28.08.2017 13:31
Гость

Может в Алтайском крае стали дороги лучше,но вот в Заринск их точно нет.

0  0
28.08.2017 13:43
Ксения

Наш выбор очевиден!

0  0
28.08.2017 13:51
Медведь-шатун

Посмотрим, как перезимуем, все весна покажет...

0  0
28.08.2017 13:59
- гость -

Недавно по кемеровской катались. Мэр заринска вообще там был!? Или его дорга от работы до дома действительно ооочень хорошая. Могу с достоверностью очевидца сказать, что в Кемеровской области дороги значиииительно лучше алтайских. Про зимнюю чистку дорог вообще лучше умолчать. Сам Кемерово - супер в плане городской среды: никаких уплотнительных застроек, широкие дороги без пробок, много пешеходных зон шириной с проспект Ленина в Барнауле

0  0
28.08.2017 14:10
- гость -

Сам лично регулярно езжу в Заринск о по Заринскому району - хуже дорог в Алтайском крае точно нет.

0  0
28.08.2017 14:17
- гость -

...уже наступило время, когда люди, проехав по территории Алтайского края, скажут, что у нас дороги лучше", — сообщил Иван Терёшкин.

ОНФ насчитал в Алтайском крае 142 км "убитых" дорог...
В Алтайском крае на карте были отмечены 152 "убитые" дороги, это 142 километра. Из них 51 дорога будет отремонтирована в 2017 году.

Для сравнения, в Новосибирске отмечено 79 дорог на 52 километра, в Кемеровской области 34 дороги на 24 километра, в Республике Алтай 160 дорог на 35 километров.

0  0
28.08.2017 14:24
- гость -

Вот и мэр Заринска лизнул губернатору, но ОНФ не согласился

0  0
28.08.2017 14:53
- гость -

АМИК! Пошто комменты баните? В доле с губером?

0  0
28.08.2017 14:53
- гость -

Проехал бы этот мэр до Шерегеша сначала по алтайской трассе, через Советское, а потом по кемеровской трассе. И сравнил. Различия этих дорог - огромны. Одна часть дороги - европейская, а вторая - чисто российская

0  0
28.08.2017 14:55
- гость -

Господин мээээр Заринска!
Вы по дороге из Заринска до Залесово хоть раз ездили? Там даже асфальт снят, т.к. ЯМИЩа не давали проехать... Полдороги по обочным полям едим, т.к. иначе писец подвеске.

0  0
28.08.2017 15:33
- гость -

Да простят меня первые комментаторы, но очень похоже на заказ!!!
Не знаю, где в АК лучше дороги, чем в КО, но, на границе этих регионов четко видно-в КО хорошая дорога, при заезде в АК называется"50 оттенков серого", даже табличку , что это АК можно не читать. ВИДНО НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ!

0  0
28.08.2017 17:06
Ая

Родители живут в Заринском районе. Ехать туда на машине - начинаешь настраиваться дня за три на ужас поездки. Дороги не плохие, дорог просто нет. Причем все, кто когда-нибудь туда попадает, говорит что хуже ничего не видели

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