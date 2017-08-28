21,5 тыс. километров "убитых" дорог выявил Общероссийский народный фронт в России за последние полгода. В Алтайском крае — 142 километра. Статистику предоставили активисты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида", проходящем в Крыму 26-31 августа.

Проект работает шесть месяцев. За это время на интерактивную карту dorogi-onf.ru было добавлено 21,4 тыс. дорог, это около 21,5 тыс. километров. Из них более 2,5 тыс. дорог будут капитально отремонтированы в 2017 году.

В Алтайском крае на карте были отмечены 152 "убитые" дороги, это 142 километра. Из них 51 дорога будет отремонтирована в 2017 году.

Для сравнения, в Новосибирске отмечено 79 дорог на 52 километра, в Кемеровской области 34 дороги на 24 километра, в Республике Алтай 160 дорог на 35 километров.

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По словам координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутата Госдумы Александра Васильева, в ряде регионов ресурс "Карта убитых дорог" стал "действительно настольным инструментом в определении приоритетности ремонта на улично-дорожной сети". В качестве примеров он назвал Якутию, Тыву, Тверскую, Орловскую и Рязанскую области.