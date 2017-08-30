Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Празднование 80-летнего юбилея Алтайского края пройдет в середине сентября, а основная часть торжеств уложится в три дня, рассказала начальник регионального управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова в программе "На первом плане. Барнаул".

"Основные события пройдут 14, 15 и 16 сентября. 16 — это суббота. Почему выбраны эти даты? Мы знаем, что юбилей края 28 сентября. 10 сентября у нас в городе проходит важное политическое событие — это муниципальные выборы, которые нужно подготовить, провести спокойно, а потом уже заниматься праздниками", — отметила Безрукова.

По ее словам, от 28 сентября дата сдвинута для того, чтобы провести торжества в максимально благоприятную погоду. Кроме того, преследуется цель объединить празднование юбилея края с 287-летием региональной столицы.

При этом Елена Безрукова подчеркнула, что на самом деле 80-летие региона будет отмечаться во всех районах края на протяжении всего сентября.

Что касается программы праздника, то ее детали станут известны позже. Однако уже обозначены центральные мероприятия.

Одним из них станет большой концерт в драматическом театре, который состоится 15 сентября. В нем примут участие гости как из края, так и из-за его пределов.

Также гостей юбилея края в региональной столице ждет улица мастеров, шествие духовых оркестров, открытие "барнаульского Арбата".

Говоря о том, будут ли на торжествах звезды первой величины, Елена Безрукова подчеркнула, что в данном случае используется следующий подход — "чтобы было здорово и неразорительно".

"В большом концерте задействуют наших земляков из Москвы. Это исполнители Олег Иванов, Александр Гладков, Александр Черных. Будут и другие гости", — отметила чиновница.

Кроме того, участие в торжествах примет Владимир Васильев, который работал с государственным ансамблем "Алтай".

Напомним, что ранее в том же духе о 80-летии края высказывался и губернатор Александр Карлин.

Что же касается главной приглашенной звезды, которая будет выступать на Дне города 16 сентября, то власти краевой столицы пока не называют имен. Известно только то, что, вероятнее всего, "гвоздь программы" будет привезен в краевую столицу за счет частных спонсоров, а не на бюджетные деньги.