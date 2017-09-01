Вечер современной хореографии по мотивам произведений Василия Шукшина "Жил человек" состоится в Барнауле 6 сентября.
Режиссер вечера, он же ведущий – народный артист РФ Владимир Васильев. Перед зрителями выступят государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай", куратором которого является Васильев.
"Жил человек" — это результат работы творческой мастерской Владимира Васильева, в которой участвовали пять молодых хореографов: Дмитрий Антипов (Красноярск), Юлия Бачева и Константин Кейхель (Санкт-Петербург), Дмитрий Залесский (Минск, Беларусь), Елена Березикова (Барнаул). Каждый из них ставил одну из пяти частей, в основе всех – образы, сюжеты, мысли Василия Шукшина.
Напомним, премьера уникального балета состоялась в Барнауле во время Всероссийского Шукшинского фестиваля в 2016 году. После этого Васильев показал этот балет во многих городах России, и везде эта постановка получала высокие оценки критиков.
Хореографическая постановка посвящена 80-летию Алтайского края.
Увидеть ее можно в концертном зале "Сибирь" 6 сентября в 18-30.
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