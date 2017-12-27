Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих принять участие в выборах президента России в марте 2018 года, сообщает РИА "Новости".
"Я бы хотел призвать всех, в том числе и православных, у которых иногда возникает сдержанное отношение к самим выборам, принять участие в выборах. Мы обязательно должны принять участие, для того чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны", — призвал патриарх.
Ранее в ЦИК заявили, что число желающих участвовать в выборах президента России в 2018 году возросло до 45.
Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.
Комментарии
ужас всех клоунов вытащили, даже попов припахали к работе. навальные ,собчаки, жирики все работают на власть, это нужно понимать.
на выборы путина? Нее в этом мухлеже мы участвовать не будем! Там кандидаты только те кто кремлю нравится, а стоящего соперника не допустили! Это не выборы - это фарс!
" А может быть вы святой отец партийный?" "Может быть!"
Все работают на явку для легитимизации вечного гаранта. Кандидата от спортсменов и лицедеев.
Несколько сотен звезд спорта и эстрады, политики и общественники официально выдвинули Владимира Путина в президенты. Сам Путин на собственное выдвижение не пришел.
Оппозиции детей в политику привлекать нельзя, но!
Президент РФ Владимир Путин встретился с детьми, приехавшими на новогоднюю ёлку в Кремль. Как сообщает РБК, глава государства общался с детьми на Соборной площади Кремля, где те, по сообщениям информагентств, водили хоровод вокруг елки.
«Такой страной, как наша [управлять] нетрудно, потому что там живут такие люди, такие ребятишки, как вы», — сказал президент, отвечая на вопрос одного из детей. Отвечая другому школьнику, Путин признался, что «положительно» относится к оппозиции, но только к «здравой».
А разве верующему человеку в подобных делах участвовать не грех?