Глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК в четверг, 28 декабря, заявила, что выступает категорически против искусственного завышения явки на выборах президента РФ, пишет "Парламентская газета".
Памфилова предупредила представителей региональных избиркомов и сотрудников администраций, чтобы они не предпринимали попыток завысить явку на президентских выборах.
"Это не только никому не нужно, это невероятно вредно. Это нанесет гораздо больший ущерб, чем явка ниже ожидаемой", — сказала Памфилова.
Глава ЦИК подчеркнула, что явка должна быть добровольной.
Комментарии
Это не выборы, а перепись дураков страны.
Поэтому в этот раз я не пойду.
Кстати, стала понятна причина ускоренной раскрутки Наташки Поклонской и вся истерия по Матильде - нужна была женская фигура скандально-идиотского плана на случай, если Собчак откажется или сделка с ней сорвётся.
Значит явку накрутят конкретно. Для придания лигитимности.
да да да, досрочку по алтайскому краю уже не допустили
"Глава ЦИК подчеркнула, что явка должна быть добровольной".
А девушка не в курсе, что уже дано указание обеспечить явку 70% и процент за Путина тоже 70. Она не в курсе, что власти на местах уже это указание муниципалитетам дали. На Банкфаксе это факт уже давно опубликован!
Уже давно царя переизбрали, остались только формальности
Путин должен как все кандидаты бороться за место и критиковать и разоблачать прежнего президента.
Здесь Вы не правы - паренек никому и ничего не должен, все за него сделают!!! Он даже на своем выдвижении не появляется - сибаритствует!
Как и положено проголосуют все 150% населения + - х
Краткая история
Ребята, вы платите 30 лямов в год одной только Памфиловой (не считая остального) чтобы не ходить на выборы. По моему, их это устраивает.