Россияне выбирают 18 марта президента. Портал Amic.ru подготовил инфографику с самой важной информацией о кандидатах в главы государства. Больше о главном политическом событии года читайте в сюжете "Выборы президента — 2018".

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Данная инфографика была впервые опубликована на Amic.ru 13 февраля 2018 года