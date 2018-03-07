Более 120 тысяч молодых избирателей в день выборов президента России смогут получить памятные сувениры от Избирательной комиссии Алтайского края. Это те, кому 18 лет исполнилось после выборов президента, прошедших в 2012 году.

Для них, родившихся в период с 5 марта 1994 года по 18 марта 2000 года включительно, краевой избирком приготовил памятные сувениры – значки "18 марта 2018 года". Получить значок сможет каждый, кто в день выборов примет участие в голосовании, сказано на сайте КИК.

"Традиционно мы стараемся, чтобы первые в жизни человека выборы каким-то образом остались в памяти молодого избирателя, — рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. – На избирательном участке всегда отдельно приветствуют таких избирателей, вручают небольшой сувенир. Пусть участие в выборах президента 18 марта станет особенным, памятным днем для каждого, кто примет в них участие в первый раз".