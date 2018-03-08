Кандидат в президенты России Ксения Собчак оказалась в базе украинского сайта "Миротворца", сообщает ТАСС.
Как уточняет издание, в базе "Миротворца" Собчак попала за "незаконное пересечение государственной границы Украины".
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым", — сказано на сайте "Миротворца"
Ранее кандидат в президенты говорила, что отправляла в Киев письмо, чтобы получить разрешение поехать в Крым черед территорию Украины. Она намеревалась, в частности, пообщаться там с крымскими татарами.
Ранее Собчак заявляла, что Крым с точки зрения международного права — это украинская территория, его присоединение к РФ незаконно и на полуострове необходимо провести новый референдум. Также она отметила, что не будет вести агитацию в Крыму, напоминает агентство.
Комментарии
Бинго!!!!!!! ))))))))
Мне вот интересно, а зачем она поехала в Крым, если считает его Украинским? Да и с такими заявлениями, как у нее, я думаю, что ее там врят ли кто-то поддержит.
В каждую дырку затычка..
Её же салом, ей же по мусалам)