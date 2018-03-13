Тест: готовы ли вы к выборам президента

Портал Amic.ru частенько балует своих читателей тестами и играми. Мы не могли обойти тему выборов, про которую так много пишем (кликайте сюда, чтобы узнать о выборах больше). Но сначала пройдите наш тест. Мы спросим и о кандидатах, и о выборах в целом.