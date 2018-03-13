Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что не собиралась вести предвыборную агитацию в Крыму. Политик подчеркнула, что хотела посетить полуостров с гуманитарной миссией, пишет РИА "Новости".

Кандидат в президенты подчеркнула, что к ней поступает очень много жалоб от людей, в частности, от крымских татар, которые потеряли там собственность. Собчак отметила, что планировала поехать на полуостров, чтобы помочь этим людям. При этом политик подчеркнула, что Крым является большим источником бед.

"Еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема", — подытожила телеведущая.

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Напомним, ранее 6 марта Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей приехать в Крым.

