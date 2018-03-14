Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания заявил, что ни в одной из поступивших в Центризбирком жалоб нет упреков по отношению к избирательной системе, пишет "Парламентская газета".

"Ни в одной из поступивших жалоб нет упреков по отношению к избирательной системе, членам ТИКов и УИКов", — отметил Булаев.

Он подчеркнул, что рабочей группой ЦИК по предварительному рассмотрению жалоб на решения и действия избирательных комиссий были зафиксированы случаи возможных нарушений отдельных лиц, которые "были отправлены на проверку в соответствующие органы".

Председатель ЦИК Элла Памфилова 12 марта в рамках совещания рабочей группы отметила, что "набирает силу такая тенденция, как фальсификация жалоб для того, чтобы дискредитировать выборы": "Такие факты надо вовремя выявлять". Также она заявила, что необходимо хватать тех, кто жалуется на выборы.