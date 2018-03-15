Памфилова недовольна заметкой Собянина о планах голосовать за Путина

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает неправильным размещение в блоге на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина статьи, в которой он заявляет о планах проголосовать на выборах президента России за Владимира Путина, передает ТАСС.

При этом нарушения закона в этом нет, подчеркнула Памфилова: "Я считаю, что это не очень хорошо, хотя придраться по закону не к чему. Это его личный сайт в свободное от работы время".

Глава ЦИК отметила, что информация в интернете, "если это не зарегистрированное сетевое СМИ, не подлежит администрированию, тем более со стороны Центризбиркома".

"Мне не нравится эта ситуация", — подчеркнула она.

Выборы президента России пройдут 18 марта.