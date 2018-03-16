Порядка пяти тысяч полицейских обеспечат порядок в Алтайском крае на выборах в воскресенье, 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что будут дополнительно привлечены 400 сотрудников и курсантов Барнаульского юридического института МВД России, около 200-т военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также около двух тысяч представителей народных дружин, казачества, внештатных сотрудников и работников частных охранных организаций.

Порядок будет осуществляться на 1831 избирательном участке. Под охраной будут находиться места размещения избирательных комиссий, хранения избирательной документации, места массового пребывания людей.

Также полицейские будут патрулировать места, расположенные рядом с избирательными участками. Рамочные металлодетекторы установили в 123 участковых избирательных комиссиях. Также будут организованы досмотры.

Полиция призывает сообщать о всех фактах нарушения порядка, забытых или оставленных предметах по телефону 102 или телефону доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю: 128. Вся поступившая информация будет незамедлительно проверена.