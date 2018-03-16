ЦИК предупредил регионы о недопустимости лотерей во время выборов

Секретарь ЦИК Майя Гришина в ходе заседания в пятницу заявила, что Центризбирком предупредил региональные избирательные комиссии о недопустимости проведения лотерей и вручения материальных ценностей гражданам во время президентских выборов, пишет "Парламентская газета".

"Мы получаем сообщения касательно мероприятий, которые будут проводить в день голосования: выдача билетов на концерты, каких-то материальных ценностей. В России закон не допускает подкуп избирателей и устанавливает ограничения по выдаче материальных ценностей", — сказала Гришина.

По ее словам, также в день выборов будут запрещены лотереи: "Участвовать или не участвовать в выборах можно свободно и добровольно. Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан. Необходимо избегать ситуаций, когда появляется взаимосвязь между вручением ценностей и волеизъявлением".

Гришина также попросила избирательные комиссии в регионах следить за ситуацией по этим вопросам и делать все возможное для того, чтобы не допустить нарушения закона.