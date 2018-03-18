Выборы президента России начались в Алтайском крае. 18 марта жители нашего региона, как и население других субъектов России, выбирает руководителя страны на ближайшие шесть лет. Портал Amic.ru будет внимательно следить за тем, как проходят выборы в нашем регионе. Специально для того, чтобы наши читатели могли отслеживать происходящее в режиме реального времени наша редакция ведет телеграм-трансляцию выборов.
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Сергей Дугин приехал на избирательный участок
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Корреспонденты Амитела тоже голосуют
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Журналисты в ожидании главы Барнаула Сергея Дугина
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А в поселке Фирсово сегодня туманно
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Участок 1308 в селе Фирсово Первомайский район
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А вот и фото с участка, где голосуют за комфортную городскую среду
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Важная информация! В день выборов президента, 18 марта 2018 года, на всех избирательных участках Барнаула будут открыты дополнительные участки — уже для выбора объектов благоустройства. Из 10 площадей, аллей, скверов и пешеходных улиц будет выбрано не более шести. И именно горожанам решать, какие территории Барнаула преобразятся уже в этом году. Выбрать территории могут абсолютно все жители Барнаула с городской пропиской старше 14 лет.
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Дух выборов буквально летает в воздухе. Например, на избирательном участке, расположенном в одном из корпусов педуниверситета на проспекте Социалистическом в центре Барнаула громко играет патриотическая музыка. Внешние атрибуты тоже налицо — рядом дежурят полицейские. Все спокойно.
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Выборы президента стартовали! В 08:00 в регионе открылись участки для голосования. Всего в крае их 1831. Что касается избирателей. Которые могут принять участие в выборах президента, то таковых 1 млн 860 тысяч человек. Поехали!
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