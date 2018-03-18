Выборы президента России начались в Алтайском крае. 18 марта жители нашего региона, как и население других субъектов России, выбирает руководителя страны на ближайшие шесть лет. Портал Amic.ru будет внимательно следить за тем, как проходят выборы в нашем регионе. Специально для того, чтобы наши читатели могли отслеживать происходящее в режиме реального времени наша редакция ведет телеграм-трансляцию выборов.

Лента 2018-03-18 08:48:29



Сергей Дугин приехал на избирательный участок

Таня

2018-03-18 08:43:30

Корреспонденты Амитела тоже голосуют

Александра

Корреспонденты Амитела тоже голосуют 2018-03-18 08:43:17





Александра

2018-03-18 08:42:05



Журналисты в ожидании главы Барнаула Сергея Дугина

Таня

2018-03-18 08:38:18





Оксана Бассауэр

2018-03-18 08:38:11

А в поселке Фирсово сегодня туманно

Оксана Бассауэр

А в поселке Фирсово сегодня туманно 2018-03-18 08:37:54

Участок 1308 в селе Фирсово Первомайский район

Оксана Бассауэр

Участок 1308 в селе Фирсово Первомайский район 2018-03-18 08:37:33





Оксана Бассауэр

2018-03-18 08:30:16



А вот и фото с участка, где голосуют за комфортную городскую среду

Александр

2018-03-18 08:29:16

Важная информация! В день выборов президента, 18 марта 2018 года, на всех избирательных участках Барнаула будут открыты дополнительные участки — уже для выбора объектов благоустройства. Из 10 площадей, аллей, скверов и пешеходных улиц будет выбрано не более шести. И именно горожанам решать, какие территории Барнаула преобразятся уже в этом году. Выбрать территории могут абсолютно все жители Барнаула с городской пропиской старше 14 лет.

Александр

Важная информация! В день выборов президента, 18 марта 2018 года, на всех избирательных участках Барнаула будут открыты дополнительные участки — уже для выбора объектов благоустройства. Из 10 площадей, аллей, скверов и пешеходных улиц будет выбрано не более шести. И именно горожанам решать, какие территории Барнаула преобразятся уже в этом году. Выбрать территории могут абсолютно все жители Барнаула с городской пропиской старше 14 лет. 2018-03-18 08:24:37

Дух выборов буквально летает в воздухе. Например, на избирательном участке, расположенном в одном из корпусов педуниверситета на проспекте Социалистическом в центре Барнаула громко играет патриотическая музыка. Внешние атрибуты тоже налицо — рядом дежурят полицейские. Все спокойно.

Александр

Дух выборов буквально летает в воздухе. Например, на избирательном участке, расположенном в одном из корпусов педуниверситета на проспекте Социалистическом в центре Барнаула громко играет патриотическая музыка. Внешние атрибуты тоже налицо — рядом дежурят полицейские. Все спокойно. 2018-03-18 08:23:01

Выборы президента стартовали! В 08:00 в регионе открылись участки для голосования. Всего в крае их 1831. Что касается избирателей. Которые могут принять участие в выборах президента, то таковых 1 млн 860 тысяч человек. Поехали!

Александр