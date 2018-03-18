Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
Избирательная комиссия Алтайского края предоставила данные о явке избирателей на президентских выборах по состоянию на 10:00.
По информации крайизбиркома, за первые два часа голосования на выборы пришло 10,36% избирателей. В абсолютном выражении это 187 321 человек.
Напомним, 18 марта россияне выбирают президента страны. В нашем регионе работает 1831 избирательный участок.
Свое избирательное право в Алтайском крае могут реализовать 1 млн 860 тысяч человек.
На участках работают более двух тысяч наблюдателей. Правопорядок обеспечивают более пяти тысяч полицейских.
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