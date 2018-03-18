Барнаульские студенты перед корпусом педуниверситета на проспекте Социалистический устроили батл: студенческие отряды соревнуются, кто круче поет, танцует, шутит.

Прохожие — барнаульцы, которые идут голосовать на участки №№ 24, 25 останавливаются, чтобы снять молодежь на телефоны.

- А что здесь происходит? — спрашиваем у группы ребят с надписями на куртках "Вулкан".

- Студенческие отряды педуниверситета решили сделать вот такое мероприятие веселое. Пусть народ почувствует праздник, — говорит Валерия.

- А вы уже проголосовали?

- Нет пока, вот тут закончим и обязательно пойдем голосовать.