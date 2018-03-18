Выборы — это вкусно: гастрономическое лицо дня голосования в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru, Александра Черданцева/Amic.ru, Татьяна Гладкова/Amic.ru, Андрей Барышев, Ася Хлыновская

Выборы — это не только общественно-политический праздник, но и и торжество гастрономического характера, ведь там, где много людей, всегда появляются ларьки и стеллажи с едой.

Так, проголодавшихся избирателей на подступах к участкам для голосования ждут и булочки, и колбасы, и шашлыки, и даже суши.

Полный ассортимент — в подборке фото от Amic.ru.