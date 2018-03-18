Известный барнаульский спортсмен-дзюдоист Иван Нифонтов говорит, что пришел на выборы с праздничным настроением, так как верит, что после этого дня "страна начнет жить по-новому".

"Начинается новый политический цикл и у людей появляются новые надежды на то, что страна начнет жить лучше. И я тоже верю, что будущий победитель этих выборов приведет нас к счастливому будущему", — сказал журналистам спортсмен.

Перед тем, как опустить свой бюллетень в урну, спортсмен внимательно изучил информационные стенды о кандидатах в президенты. Пояснил, что отметил для себя тот факт, что нынешние кандидаты более финансово обеспечены.

"На предыдущих выборах кандидаты были несколько беднее. Сейчас есть что откладывать. Причем у всех", — засмеялся Нифонтов.

Но самое главное все же не это. По словам Нифонтова, все кандидаты обещали многое хорошего и главное, чтобы эти обещания исполнились.

"Мы привыкли сидеть на диване и обвинять кого-то в том, что все не так делается. Мы же все знаем, как страной руководить. А на самом деле сегодня от нас просто зависит выбрать того кандидата, который предлагает более приемлемый для нас вариант развития страны. И нам просто надо сделать выбор, чтобы потом не говорить, что за нас все решили. Это мы сами сегодня решаем. И тогда не будет спекулятивных заявлений, что все подтасовано и некому будет обижаться, что за него все решили", — сказал спортсмен.

По его словам, лично он сам сегодня увидел, что подтасовать результаты выборов нельзя — все автоматизировано.

"А потому все заявления о манипуляциях и подтасовках глупы", — отметил спортсмен.