Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Более половины избирателей уже проголосовали на выборах президента России в Алтайском крае — по состоянию на 15:00 своим правом воспользовалось 51,33% избирателей.

Как сообщили порталу Amic.ru в крайизбиркоме, в абсолютном выражении это 932 922 человека.

Для сравнения, в 2012 году на президентских выборах явка к 15:00 составляла 44,88%. Налицо существенный рост посещаемости выборов.

В некоторых районах явка превышает 60%. Это Тюменцевский (60,9%), Суетский (63%), Родинский (62,9%), Павловский (66,7%) и Завьяловский районы (62,4%).

В Алтайском крае работает 1831 избирательный участок.

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Всего свое избирательное право в Алтайском крае могут реализовать 1,86 миллиона человек.

Явка избирателей на 10:00 составляла 10,36%, на 12:00 — 31,6%.