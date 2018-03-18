Певец Арсений Бородин проголосовал и пригласил барнаульцев на концерт

Уроженец Барнаула, певец, выпускник проекта "Фабрика звезд" Арсений Бородин прилетел из Москвы в столицу Алтайского края в день выборов, чтобы проголосовать за президента, общественные территории и выступить на концерте в честь годовщины вступления Крыма в Россию.

"Я очень рад оказаться в этот ответственный день для всех граждан в своем родном городе. Каждый из нас влияет на будущее своей страны, я абсолютно в этом убежден. Еще я уверен, что если в один прекрасный день все дружно решат не прийти на выборы, то ничем хорошим это не закончится. У нас есть гражданский долг, который нужно исполнить, как и многие другие обязательства в своей жизни. Я родился в Барнауле в 1988 году. И с тех пор, как только мне исполнилось 18 лет, я хожу на выборы. И призываю к этому всех молодых ребят", — сказал Арсений Бородин.

Голосовал он на избирательном участке, который находится в здании школы №103. Там его сразу обступили молодые поклонники.

Помимо выборов президента он проголосовал и за объекты программы "Комфортная городская среда".

Певец рассказал, что с большим удовольствием поучаствовал в этой процедуре. И отметил для себя, что Барнаул растет и развивается. Мне кажется, здорово, что в этот процесс напрямую вовлечены сами жители, подчеркнул Бородин.

"Я выбрал территории, которые знаю лично, с которыми связаны воспоминания. Это Сквер Химиков, где когда-то работал мой папа в студии звукозаписи. Это Нагорный парк, который необходимо доделать до конца. В Индустриальном районе я выбрал Аллею "25 лет Индустриальному району". Еще отметил проезд Полюсный – не должно быть много одних торговых центров, хотя бы вокруг необходимо что-то красивое, зеленое, радующее глаз. И последний объект — это Демидовская площадь", — отметил певец.

А еще он пригласил жителей Барнаула на вечерний концерт, посвященный воссоединению России и Крыма. Концерт "Родной голос" начнется в 19:00 на пл. Сахарова. Кроме Бородина выступят Алиса Гребенщикова, Сергей Старостин, Александр Ф.Скляр, Юлия Волкова, Любовь Толкалина, праздничный хор Даниловского монастыря; группа "Ва-Банк", ансамбль "Казачий круг". Завершится концерт праздничным салютом.