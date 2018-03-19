Алтайский край выбрал президентом Путина

Более 64% избирателей Алтайского края проголосовали за избрание в президенты Владимира Путина. Такие данные на 06:00 утра по местному времени загружены систему ГАС-выборы.
Итак, представляем вам самые свежие данные:
- Владимир Путин (самовыдвижение) — 64,66% (762606 избирателей)
- Павел Грудинин (КПРФ) — 23,68% (279230)
- Владимир Жириновский (ЛДПР) — 7,13% (84057)
- Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") — 0,98% (11602)
- Григорий Явлинский ("Яблоко") — 0,61% (7164)
- Максим Сурайкин ("Коммунисты России") — 0,66% (7768)
- Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") — 0,64% (7507)
- Борис Титов ("Партия роста") — 0,46% (5451)
Владимир Путин в целом по стране набрал 76,29%, Павел Грудинин - 12,1%, Владимир Жириновский — 5,91%. Немного перешагнула отметку в 1% только Ксения Собчак (1,56%), остальные не набрали и одного процента.
Что касается регионов Сибири, то в Тыве Путин набрал 92,19%, Кузбассе - 85,63%, Красноярском крае -74.29%, Иркутской области - 73,06%, Забайкалье -72,03%, Томской области - 71,26%, Новосибирской области — 71,09%, в Республике Алтай — 70,68%, Хакасии - 69,16%, Омской области - 67,48%.
Регионы-лидеры, которые показали на выборах в России свыше 90%: в Дагестане за переизбрание президента проголосовало 91,11% избирателей, в Кабардино-Балкарии - 93,48%, в Крыму - 92,16% и Севастополе - 90.45%
В целом по Сибири за Грудинина голосовали меньше, чем в Алтайском крае. Так, в соседней Республике Алтай кандидат от КПРФ набрал 20,64%, Омской области - 20,26%, в Хакасии -18,46%, Томской области - 15,19%, Забайкалье — 13,62%, Красноярском крае — 12,77%. А в Кузбассе всего 6,01%, Тыве - 3,44%.
В Алтайском крае в целом за Путина по районам и городам края голосовали ровно. Отметку в 70% преодолели в Ельцовском (70.66%), Красногорском (70.50%), Крутихинском (70.31%), Кулундинском (71.96%)районах, а также в Заринске (71.99%). Меньше всего президента поддержали в Романовском районе (53,38%).
За Грудинина в пределах 27% проголосовали в Благовещенском (27,71%), Волчихинском (27,22%), Тогульском (27%), Михайловском (28,62%), Ключевском (28,13%), Поспелихинском (29,11%), Романовском (35,50%) районах и в Рубцовске (27,94%). Меньше всего в Заринске и соседних селах (14,87%).
Все данные еще не окончательные. Последняя известная явка по краю — 65,72%.
В список избирателей было включено 1 млн 804 тысяч человек. Любопытно, что по данным на 1 января 2018 года в регионе было зарегистрировано 1 млн 860 тысяч избирателей.
Досрочно проголосовал 61 человек, вне помещения для голосования - 83 тысячи 812 человек, признанно недействительными — 14 тысяч бюллетеней.
В регионе был открыт 1831 участок, среди них 20 временных, в больницах, санаториях и СИЗО.
Комментарии
Я после каждых выборов говорю, под затянет пояса и продолжаем жить дальше. Прогноз на дальнейшую жизнь сделать не представляется возможным, т.к. сегодняшнюю экономическую ситуацию назвать жизнью нельзя. С улыбкой на лице встречаем в скором времени кадастровые налоги на недвижимость(имущество) и ТРАДИЦИОННЫЕ поднятия цен на энергоносители, новые "задачи" надо выполнять , соответственно бюджет пополнять.
По регионам РФ % за Путина, основной критерий - как живут, так и выбирают....
Изнасиловали не только Алтай, но всю страну. Везде принуждали под страхом разных кар пойти проголосовать и обязательно отчитаться об участии. Заставляли студентов - отсюда и миллионы голосовавших по месту нахождения, заставляли бюджетников под страхом увольнения, подкупали совсем молодых, 18-летних, разовой возможностью сходить в бассейн или в спортзал, промывали, особенно последние недели, мозги телевизором и даже бесплатной "Российской газетой". Пролистал в субботу в бане сию писульку - на каждом развороте только ОН, ну нет других политиков и приличных людей в России. При наблюдении на участке хорошо было видно, как очень многие, опуская бюллетень в урну, держат в руках не только паспорт, но и телефон - отчитываются о "проделанной работе". Грустно, граждане.
Выводы: Алтайский край лидирует как по количеству проголосовавших, так и по количеству проголосовавших против действующей власти.
все против были, но магия....
россияне проголосовали за стабильность, то есть за ухудшение жизни, так как с 2014 г. она стабильно становиться хуже
а чего сопли распустили? откопали бани/гаражи? погуляли с шашлыками в лесу? вот и заткнитесь в тряпочку.
Очередной плевок народу,теперь ждем увеличение нищих в России.
Кто его выбрал то !? Мы не выбирали..хоть иди на митинги против этого правительстВа. Смысл ходить голосовать. Все выбрано до нас.
Сброс опять вранья !! Алтайский край голосовал хуже всего (федеральные новости ,явка меньше 60% и больше голосов за Грудинина...) Кому верить???