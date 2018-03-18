"Я не могла не прийти сегодня (а пришла она пешком — прим.ред.), за свои 95 лет я ни разу не пропустила голосование. Я пришла с внутренним настроем, что сегодня избираем президента, с которым будем жить ближайшие шесть лет, который будет заботиться о жителях страны. Многие задачи еще предстоит решить", — рассказала она журналистам.

Она с радостью отметила, что на участке очень много молодых людей.

"Молодежь у нас правильная, и все понимает. Я хотела бы пожелать им, как можно больше трудиться, быть честными, добросовестными и отдавать себя целиком выбранному делу", — добавила она.

Матрена Егоровна Андрейченко – председатель Барнаульского отделения Российского Совета ветеранов. Активный общественный деятель Алтайского края, Почетный гражданин города Барнаула, награждена Орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы, "За освобождение Белоруссии" "За Победу над Германией"

В 1941 году она организовала курсы медсестер в Барнауле. Ушла на фронт в 1942 году. Всю войну прошла медсестрой медсанбата в составе 312 дивизии. Ветеран Великой Отечественной войны.