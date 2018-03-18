Заслуженная артистка РФ, актриса театра Музкомедии Виктория Гальцева пришла выбирать президента РФ вместе с семьей. Она отметила, что сегодня историческая дата для нашей страны, и граждане России должны принимать активное участие в жизни страны. Потому и детей всегда берут на выборы — чтобы они понимали, что в будущем, когда они подрастут, они тоже будут вносить свой вклад в развитие своей страны.

Также Виктория Гальцева отметила, что в этом году организация выборов на очень высоком уровне: нет очередей, очень много интересных мероприятий. Можно принять участие в конкурсах, концертах и экскурсиях.

Кстати, специально к выборам дети Виктории выучили несколько "избирательных частушек", которые с удовольствием исполнили.