Явка избирателей в Крыму превысила 30%

Председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщил, что по состоянию на 12:00 по московскому времени явка избирателей в Крыму, где выборы президента проходят впервые, составила 33,81%.

"Сегодня общекрымский праздник — День воссоединения Крыма с Россией совпал с выборами. Явка избирателей приличная и уже составила 33,81%", — сказал Малышев.

Он отметил, что в Крым приехали 43 международных наблюдателя из 20 стран, в частности, из Испании, Италии, Латвии, Сербии, США, Великобритания и Украины.