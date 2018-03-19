Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире "Первого канала" заявила, что президентские выборы — это проверка страны на политическую зрелость, которую выдержали Россия и ее граждане.

"Хочу сказать отдельно, что уже сейчас очевидно, что явка будет точно более 60 процентов и, скорее всего, превзойдет показатель 2012 года", — сказала Матвиенко.

"Наши граждане проявили гражданскую ответственность и активность", — добавила она, подчеркнув, что это была беспрецедентная кампания с точки зрения открытости и транспарентности выборов.

Матвиенко также заметила, что федеральные законодатели сделали все для того, чтобы убрать "малейшие лазейки" для фальсификации на выборах. В частности, она отметила, что были ликвидированы открепительные талоны.