Фото: avanpress.ru
Владимир Путин набирает на выборах главы российского государства 76,63% голосов после обработки 98% голосов. Об этом сообщает Life со ссылкой на данные ЦИК РФ.
На втором месте оказался Павел Грудинин с 11,84% голосов, замыкает тройку лидеров глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,7%.
За Ксению Собчак проголосовали 1,65% избирателей, за Григория Явлинского — 1,03%, Бориса Титова — 0,75%, Максима Сурайкина — 0,68%, Сергея Бабурина — 0,65%.
Издание отмечает, что за Путина свой голос отдали свыше 52,6 миллиона избирателей. Данный результат является рекордным в его политической карьере.
Добавим, что в Алтайском крае свои голоса Путину отдали свыше 64% избирателей.
Комментарии
на выборах путина - победил путин.
кто бы сомневался.
Это единственный нормальный и адекватный кандидат, не удивлен что он победил.
С таким же успехом он мог бы себе и 146% нарисовать.
Как сказал один умный человек: "Если бы от нас на выборах что-то зависело, нас бы на них не пустили"
Ни один знакомый не голосовал за него, как столько набрал, вообще хз
То же самое, никто из знакомых не голосовал за него... Почему-то не озвучили за кого бюллетени были которые хотели вбросить в москве, но попались
19.03.2018 09:51
- гость -
Ваши знакомые - это далеко не вся Россия!
Lexxx
Как сказал один умный человек: "Если бы от нас на выборах что-то зависело, нас бы на них не пустили
-скорее не далекий и инфантильный! человек.
Я всегда голосовал за коммунистов, а в это раз проголосовал за Путина только потому, что на него брызгали слюной русофобские твари. Думаю не я один за него проголосовал по этой причине.
- гость -
Ни один знакомый не голосовал за него, как столько набрал, вообще хз
-а из моих знакомых -родственников-друзей все голосовали за Путина. моих то друзей и знакомых всяко больше чем ваших!
У меня куча знакомых баб смотрят Дом-2, ни одна из них за Собчак не голосовала, не пойму как она 1,5 % набрала
с таким же успехом он мог бы себе и 146% нарисовать
"нарисовал" народ на выборах, а остальное сказки .
19.03.2018 10:09
- гость -
Стыдно не знать Марка Твена...
Почему не 120%?Смешно было вчера смотреть на бабулек, которые прыгали через лужи и грязь по колено чтоб проголосовать за Путина.
Выборы окончательно себя дискредитировали...А власть окончательно потеряла страх и совесть...Ну еще 54% нарисовали бы себе, куда ни шло, а в реальности могу допустить процентов 30 тех, кто реально голосовал за Путина (лично знаю только одного)...Понятно, что отдать власть они никогда не согласятся не зависимо от мнения народа...А нарисовать можно и 146%...
Ролик голосования сняли заранее и показали как реальный. Результаты голосования назначили задолго до выборов.
19.03.2018 10:09
- гость -
-скорее не далекий и инфантильный! человек.
То есть ты реально считаешь, что цифры верные?