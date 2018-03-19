Явка избирателей на выборах президента 18 марта в Алтайском крае составила 65,4%. Победитель Владимир Путин набрал 64,66%. Об этом на утренней пресс-конференции сообщила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Итак, по последним данным, голоса жителей Алтайского края распределились так:

Владимир Путин (самовыдвижение) — 64,66% (770278 избирателей)

Павел Грудинин (КПРФ) — 23,67% (281978)

Владимир Жириновский (ЛДПР) — 7,12% (84785)

Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") — 0,99% (11788)

Максим Сурайкин ("Коммунисты России") — 0,66% (7855)

Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") — 0,64% (7581)

Григорий Явлинский ("Яблоко") — 0,61% (7259)

Борис Титов ("Партия роста") — 0,46% (5532).

Итоговая явка составила 65,4%. Это 1,2 миллиона человека из 1,8 млн избирателей, включенных в списки в Алтайском крае.