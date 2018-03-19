Явка избирателей на выборах президента 18 марта в Алтайском крае составила 65,4%. Победитель Владимир Путин набрал 64,66%. Об этом на утренней пресс-конференции сообщила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.
Итак, по последним данным, голоса жителей Алтайского края распределились так:
- Владимир Путин (самовыдвижение) — 64,66% (770278 избирателей)
- Павел Грудинин (КПРФ) — 23,67% (281978)
- Владимир Жириновский (ЛДПР) — 7,12% (84785)
- Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") — 0,99% (11788)
- Максим Сурайкин ("Коммунисты России") — 0,66% (7855)
- Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") — 0,64% (7581)
- Григорий Явлинский ("Яблоко") — 0,61% (7259)
- Борис Титов ("Партия роста") — 0,46% (5532).
Итоговая явка составила 65,4%. Это 1,2 миллиона человека из 1,8 млн избирателей, включенных в списки в Алтайском крае.
Комментарии
Горжусь Алтаем, что не побоялись голосовать за Грудинина !
Ирина Акимова! чьих будешь?
Голосовали за грудинина не бесстрашные а безбашенные. Ровно так же как и за собчак, что обещала " За Русь, усрусь"
Голосовали за грудинина не бесстрашные а безбашенные.
Вы бесстрашный наш видать у кормушки шкеритесь. Или обыватель кухоннозомбоящиковый, не понимающий вокруг происходящего.
Победил сильнейший.
12-05
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