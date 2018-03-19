Все внимание многих западных СМИ было приковано к одному из главных политических событий — выборам президента России. Ряд телеканалов, газет и информационных агентств уже дали свою оценку результатам выборов.

Например, британская Би-би-си отметило, что поддержка Владимира Путина заметно увеличилась в долевом соотношении по сравнению с выборами 2012 года. Тогда действующий глава государства набрал 64% голосов избирателей.

Что касается американских изданий, то ABC News назвал результаты выборов "ошеломляющей победой" Владимира Путина. Также ABC News назвал Путина "человеком, который руководит самой большой в мире страной на протяжении всего XXI века".

К такому же мнению пришли эксперты в британской газете Mirror. Они написали, что победа Владимира Путина сделает его главой государства, который дольше всех находится у власти со времен Сталина.

Интересовались иностранные СМИ и явкой на выборах президента России. Так французская газета Parisien сообщила о рекордной явке на выборах "в гигантской стране, которая насчитывает не менее 11 часовых поясов". А немецкий журнал Spiegel написал, что вопрос был не в том, победит ли Владимир Путин, а в том, с каким количеством голосов.

Wall Street Journal написали, что "внешняя политика Путина вместе с усилиями по восстановлению российских Вооруженных сил стала частью попыток… усилить позиции страны на мировой арене — кампания, которая помогла (Владимиру Путину — прим.ред.) достигнуть большой популярности среди народа".

Греческое агентство новостей АМНА подчеркивает, что "Путин воплощает амбиции великой России, которой удалось восстановить свои силы за счет беспрецедентной напряженности в отношениях с Западом".

К такому же мнению пришли и другие западные СМИ. В частности немецкая газета Suddeutsche Zeitung написало, что "выборы состоялись в разгар усилившейся напряженности в отношениях с Западом". Также издание отмечает, что "Путин обеспечил себе срок до 2024 года".

Согласно последним данным, Владимир Путин набирает 76% голосов. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. За действующего главу проголосовали 54,4 миллиона человек. Это на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.