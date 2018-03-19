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Выборы президента России в Алтайском крае
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Трошкин: Даже "Голос" не смог всерьез придраться к Алтайскому краю

, ИА "Амител"
Алтайский край хорошо смотрелся на фоне других регионов, считает автор проекта "Архитектура власти"

18 марта Алтайский край выбрал президента РФ. Предварительные итоги выборов комментирует учредитель "Сибирской конференции политтехнологов", автор проекта "Архитектура власти" Андрей Трошкин.

По его словам, если предыдущая федеральная кампания по выборам в депутаты Государственной Думы в 2016 году в Алтайском крае запомнилась как одна из самых грязных и скандальных в Сибири, то президентская кампания прошла вполне спокойно и гладко.

"За все время я не видел серьезной критики в СМИ или социальных сетях. Даже несмотря на то, что в крае достаточно вольготно себя чувствуют некоторые оппозиционные силы. Не было и громких заявлений от "Голоса", который может и хотел бы придраться к чему-то, но не смог", — заявил Трошкин.

По его словам, Алтайский край хорошо смотрелся на фоне других регионов "в плане ведения агитации и плотности информационного потока".

"Основные силы были брошены на повышение явки, и результаты этой работы очевидны. Хочу отметить, что власти впервые за долгое время наконец начали работать по теме привлечения людей к самой процедуре голосования", — отметил Андрей Трошкин.

Он отметил, что в 2012 году на выборах главы государства явка не дотянула до 60%. Тогда проголосовать за президента пришли 59,95% избирателей. 18 марта на участки пришли 65,4% избирателей и это, по мнению Трошкина, неплохой результат в сравнении с сибирскими и дальневосточными регионами.

"Конечно, Кузбасс и Республика Тыва, далеко впереди, но, например, явка в Новосибирской области оказалась ниже уровня 2012 года", — отмечает автор проекта "Архитектура власти". По его словам, в целом, Алтайский край по показателю явки хорошо подтянулся на уровне страны.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

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