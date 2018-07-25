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СК РФ в ходе расследования дела о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек, установил, что на противопожарной системе сэкономили 7 миллионов рублей. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на и.о. замруководителя ГУ по расследованию особо важных дел СКР Сергея Голкина.
Он рассказал, что представители компании, которая обслуживала пожарную сигнализацию в торговом центре, предложили гендиректору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлии Богдановой заключить ряд дополнительных соглашений, чтобы привести в порядок противопожарную систему, установленную в "Зимней вишне" еще до них.
Однако Богданова решила сэкономить около 7 миллионов рублей. "В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена", — заявил представитель следствия.
Он добавил, что гибель людей в пожаре стала "результатом экономии, небрежности при исполнении своих служебных обязанностей и халатности".
Голкин рассказал, что вскоре будет предъявлено обвинение в окончательной редакции первым семи из 11 фигурантов дела, в том числе пожарному Сергею Генину, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, гендиректору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлии Богдановой и главе компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко.
При этом расследование основного дела продолжится. Голкин не исключает появления в нем новых фигурантов, включая чиновников, которые дали разрешение на строительство и эксплуатацию ТРЦ.
Комментарии
ну да, естественно, во всем виноват тушивший пожар
А сидит пожарный!
Очень долгое расследование ведет к тому, что виновные рассосутся и останутся только стрелочники! Интересно, что чиновники не видят, когда у них под носом начинают строить! А затем нет виноватых, когда горячий петух в зад клюнет! Законы должны быть жестче, тогда ничего подобного не случится. Каждый зная, что ему будет за такую работу (полетит голова с плеч!) не рискнет брать взятки и гробить людей невинных! Мои соболезнования родным и близким погибших. Люди!!!! Держитесь, не знаю за что, но надо жить дальше!
ага главный страдалец начинал с разборок с партией власти, а потом сам вступил в нее, получив 20 лимонов компенсации. деньги творят чудеса с людьми.