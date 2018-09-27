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Кемеровский областной суд в четверг, 27 сентября, оставил под стражей обвиняемого в халатности по уголовному делу о трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" пожарного Андрея Бурсина. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя облсуда.

"Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу обвиняемого Бурсина и его адвоката и оставил ее без удовлетворения, а постановление Центрального районного суда Кемерово — без изменения, то есть он останется под арестом", — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что, таким образом, суд оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому по ходатайству следствия срок ареста Бурсина продлен до 7 декабря.

В четверг в областном суде Кемерова также будет рассматриваться аналогичная апелляция на продление ареста до 11 октября от начальника караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, которого тоже обвиняют в халатности по делу.

За пожарных ранее вступились не только их родственники и коллеги, но и появились петиции в сети. В защиту Бурсина удалось собрать уже свыше 83,7 тысячи подписей, за Генина — более 55,6 тысячи.

Напомним, трагедия в "Зимней вишне" произошла 25 марта. Ее жертвами стали 60 человек. Сейчас фигурантами дела по факту ЧП стали 12 человек.