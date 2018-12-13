Бывший заместитель губернатора Алтайского края Андрей Щукин, несколько месяцев остававшийся без работы, получил пост в региональном Министерстве юстиции. Об этом он сообщил порталу Amic.ru.

"Губернатор подписал распоряжение о назначении меня врио заместителя министра юстиции Алтайского края, начальником управления по организации деятельности мировых судей", — рассказал Андрей Щукин.

В документе сказано, что приступить к обязанностям Андрей Щукин должен с 12 декабря.

Отметим, что в ближайшее время министерство будет преобразовано в управление юстиции. Это часть процесса изменения структуры краевого правительства, которое проводит после вступления в должность губернатора и председателя правительства Виктор Томенко. Однако в документе о назначении нет формулировки назначить Андрея Щукина на пост заместителя начальника управления.

Министром юстиции, опять же, в статусе врио является Константин Портнягин.

"После ухода с поста вице-губернатора я взял паузу, чтобы отдохнуть и осмотреться. Когда поступило предложение, принял его. У меня также есть желание заниматься общественной и политической деятельностью. Я хочу вернуться к бурной политической деятельности", — добавил Щукин.

В начале 2017 года тогда ещё губернатор Александр Карлин неожиданно для многих назначил Щукина заместителем председателя правительства по вопросам культуры и спорта. В этом статусе он работал до октября 2018 года. Заявление по собственному написал уже при Викторе Томенко. Долгое время оставалось непонятным, получит ли он новый пост в краевом правительстве.

А до назначения чиновников у него действительно была бурная политическая деятельность. С 2009 по 2015 год он руководил алтайским отделением ЛДПР, несколько созывов был депутатом краевого парламента от партии. Однако на выборах 2016 года в АКЗС не прошел. Некоторое время оставался без работы. В июне 2018 года вышел из ЛДПР и стал официальным сторонником партии "Единая Россия" (стать членом партии можно только побыв сторонником не менее полугода).