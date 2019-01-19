Фото: Андрей Луковский/Amic.ru
Празднование Крещения Господня прошло 19 января в лечебно-исправительном учреждении №11 УФСИН России по Алтайскому краю.
Праздник прошел возле храма в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша". Иерей Дионисий Тарчуков, окормляющий ЛИУ-1, провел богослужение. Затем он осветил воду для питья осужденных и купель, расположенную рядом с храмом.
Окунуться в ледяную воду решили порядка 50 осужденных. После этого они согрелись горячим чаем и пообщались с духовным наставником.
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