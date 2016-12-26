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Крушение самолета Минобороны
Вопрос дня



Что такое день траура и когда его объявляют в России?

, ИА "Амител"
В крушении самолета погибли военные, журналисты, артисты Ансамбля имени Александрова


26 декабря объявлено всероссийским днем траура по погибшим при крушении Ту-154. Эта трагедия унесла жизни 92 человек. Что такое день траура и как он проходит, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое день траура?
День траура назначают в память о трагедии, которая унесла много человеческих жизней. Строго регламентированных принципов установления траура в нашей стране не существует. В каждом отдельном случае учитывается  масштаб трагедии, количество жертв, общественный резонанс. В России национальный траур обычно объявляется в том случае, если число жертв превышает 100 человек. Поводом может стать авиакатастрофа, теракт или война.
2
Чем всероссийский траур отличается от локальных?

Главное отличие – в масштабе трагедии и ее причинах. Всероссийский день траура своим указом устанавливает президент. В случае, когда гибнут дети либо известные люди, траур могут объявить при меньшем количестве жертв.

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Также траур могут установить на уровне региона, района или города в случае единовременной гибели 10 и более человек. В этом случае распоряжение о траурных мероприятиях подписывается на местном уровне главой города, района или губернатором.

3
Что запрещено в день траура?

Во всероссийский день траура по всей стране приспускают государственные флаги. В локальный траур флаги также приспущены в рамках региона, города, района.

Традиционно вносятся изменения в программу телепередач. В этот день запрещен показ рекламы.

Также общенациональный траур предполагает перенос или полную отмену городских праздников, уличных, развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований. Такую рекомендацию получают учреждения культуры и телерадиокомпании. При этом все эти рекомендации носят лишь добровольный характер, так как законодательно это никак не закреплено.


 

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