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Как изменят движение транспорта в Барнауле на Крещение?

, ИА "Амител"
В Барнауле 19 января будет изменено движение транспорта


Крещение Господне православные отмечают 19 января. Традиционно в этот день в городах устраивают крестные ходы, верующие приходят к купелям, чтобы окунуться в прорубь. Из-за мероприятий часто приходится менять схему дорожного движения.

1
Как изменится движение в Барнауле на Крещение?

19 января на участке дороги вдоль озера Пионерского будет изменена организация дорожного движения. От улицы Вербная, 1 до улицы Вечерняя, 44 будет организовано одностороннее движение транспорта от поселка Кирова до поселка Борзовая Заимка.

Читайте также: Кому врачи не рекомендуют погружаться в прорубь на Крещение?

Рядом с местом проведения празднования Крещения будет организовано место для стоянки автомобилей и дежурство сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу.

2
Где и когда пройдет крестный ход в Барнауле?
В Барнауле традиционный крестный ход начнется в 11.00 от Знаменского монастыря (ул. Большая Олонская, 26). В сопровождении представителей полиции участники проследуют по площади Баварина до речного вокзала.
3
Изменят ли схему движения на время крестного хода?

Нет, крестный ход будет организован без закрытия движения транспорта по пути следования верующих.

Городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи обращается к водителям с просьбой быть внимательными при проезде обозначенных участков дроги и соблюдать правила дорожного движения.

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    Комментарии

    18.01.2017 15:21
    - гость -

    Много слов, лучше бы карту нарисовали.

    0  0
    18.01.2017 15:56
    - гость -

    Они уже получили разрешение на массовую акцию или опять без документов?

    0  0
    18.01.2017 16:09
    - гость -

    да, не прикидывайтесь.

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