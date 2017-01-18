Как изменится движение в Барнауле на Крещение?

19 января на участке дороги вдоль озера Пионерского будет изменена организация дорожного движения. От улицы Вербная, 1 до улицы Вечерняя, 44 будет организовано одностороннее движение транспорта от поселка Кирова до поселка Борзовая Заимка.

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Рядом с местом проведения празднования Крещения будет организовано место для стоянки автомобилей и дежурство сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу.