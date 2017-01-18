Крещение Господне православные отмечают 19 января. Традиционно в этот день в городах устраивают крестные ходы, верующие приходят к купелям, чтобы окунуться в прорубь. Из-за мероприятий часто приходится менять схему дорожного движения.
19 января на участке дороги вдоль озера Пионерского будет изменена организация дорожного движения. От улицы Вербная, 1 до улицы Вечерняя, 44 будет организовано одностороннее движение транспорта от поселка Кирова до поселка Борзовая Заимка.
Читайте также: Кому врачи не рекомендуют погружаться в прорубь на Крещение?
Рядом с местом проведения празднования Крещения будет организовано место для стоянки автомобилей и дежурство сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу.
Нет, крестный ход будет организован без закрытия движения транспорта по пути следования верующих.
Городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи обращается к водителям с просьбой быть внимательными при проезде обозначенных участков дроги и соблюдать правила дорожного движения.
Комментарии
Много слов, лучше бы карту нарисовали.
Они уже получили разрешение на массовую акцию или опять без документов?
да, не прикидывайтесь.